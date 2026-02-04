《单身即地狱3》李官熙批洪真庆「不懂恋爱」惹争议！韩网怒轰无礼，他最终亲自道歉

曾出演《单身即地狱3》的李官熙因对洪真庆的无礼发言而陷入争议，并亲自向她道歉。

李官熙27日在自己的 YouTube 频道上公开观看《单身即地狱5》的影片，在观看影片的过程中，李官熙听到MC洪真庆的话后说：「真庆姐好像对恋爱不太懂，但还在那里指点恋爱，让我很生气。」同样参加第3季的演员尹嘏彬问他：「她不是结婚了也有小孩吗？」李官熙回应：「结婚就比我好吗？我也会结婚的。」



李官熙接著表示：「我觉得韩海、Dex、多熙姐我都认可，但真庆姐我就不太懂了，老实说我不觉得她比我更懂恋爱，她好像不适合担任MC。」甚至还对著镜头说：「真庆姐，请好好做，没意思。」再次进行狙击，引发争议。韩网友也纷纷指责他：「什么啊 好无语啊」、「希望你能读点书」、「他每次开口都让人讨厌」、「真庆姐姐应该比你更清楚」、「恋爱之前，人对人的相处方法好像不太清楚」、「真的好无礼」、「他凭什么无视洪真庆」、「官熙你闭嘴，只管运动吧，真是的」、「你这个人看起来好轻浮啊」等等。

洪真庆在31日於 IG 上公开李官熙的简讯，并写下「#单身地狱 #道歉地狱」。李官熙在简讯中表示：「我真的很喜欢的姐姐，但因为我的失误造成这么多争议，对不起。我原本只是想开玩笑，但好像伤到你了，我正在反省。我被骂没关系，但希望绝对不要伤到你的心。再次道歉。」



洪真庆回覆说：「官熙啊，昨天已经打过电话，今天又发简讯，真的别再道歉了！」她接著说：「我在录影时也常不小心说错话，没关系啦没关系。你赶快出演《学习王真天才》教我打篮球吧～现在道歉就到此为止～祝你有个愉快的一天。」李官熙也表示，之后如果有需要，请随时联系他。



