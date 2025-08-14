BTS防弹少年团V自曝不爱用香水的真相！原来是「已自带香气系统」

韩国天团防弹少年团（BTS）成员 V（金泰亨）最近在巴黎亮相时，不只秀出私藏爱用品，还揭晓了自己很少用香水的原因，粉丝听完直呼：「不愧是天然香男！」

日前《W KOREA》YouTube 频道公开了一支题为「首次公开！V带去巴黎的真心爱用品&在J-Hope演唱会落泪的故事」的影片。 V先是展示了 C品牌的包包和同款品牌的钥匙圈，笑称自己平常很少在包包挂东挂西，但这款钥匙圈太漂亮，让他直接厚著脸皮对品牌说：「这个送我吧~」



接著V还分享了包包上的丝巾小故事——原来是在巴黎第一天太兴奋，立刻开封使用，之后不管是绑包包、绑腰间、挂脖子，甚至当头巾都用得得心应手。 V打趣说，虽然有人比自己更懂花式用法，但看到别人怎么搭，他也会忍不住跟著玩。



V又拿出常用的耳机，表示无论是运动、走路听歌，或飞机上闭眼养神，耳机都是必备神器。 虽然车上有蓝牙音箱，但「街上可没人在你旁边放音乐」，所以耳机就成了他的随身舞台。



重头戏来了——V掏出香水与墨镜，竟语出惊人地说自己其实不太用香水：「我从国中开始，每天都会擦身体乳，一天不落。 喷香水会跟我的身体乳香味混在一起，所以我不太喜欢。 反而喜欢那种淡淡的香氛精油味。」粉丝听完秒懂——原来欧巴是自带「人体香薰机」。 至於墨镜，他笑说以前爱戴圆框，最近则在尝试方框款式。

看完这支影片，不得不承认：V的行李箱，不只是装东西的地方，更像是一座迷你版「泰亨风格博物馆」，从丝巾到耳机，甚至「自体香味」的养成秘诀，通通藏在里面。



