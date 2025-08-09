SJ希澈叹「H2H队长年龄和希范一样」正巧遇上国际猫咪日，网欣慰希范19仍健在

昨8月8日是「国际猫咪日」，Super Junior希澈正巧分享了和爱猫「希范」有关的事，贴出照片引起韩网热络讨论。

希澈先是在IG限时动态写下：「不久前和Hearts2Hearts打招呼，一位是妈妈和我同岁（希澈1983年生42岁），队长是和希范同岁（JIWOO志宇2006年生19岁），再这样下去，和〈Sorry, Sorry〉同岁的爱豆也会出现吧！」附图正是希范的照片。



希范是只俄罗斯蓝猫（Russian Blue，又叫阿克汉格蓝猫），2006年生，是希澈车祸复健期间粉丝送给他的。希范还有全名叫「韩J希范」，取自他自己，还有和他同住宿舍的室友，前队友韩庚、起范，还有同公司的TraxX的Jay。希澈前一日分享脸红的思春期安智煐是自己粉丝‎时，正好也提到她知道「韩J希范」的故事。



希澈昨日还发了一篇文附有希范的照片，主要是秀他喜爱的大红色沙发，他说：「我们家确实很红（红心），不是，虽然大家都知道我喜欢红色，今年SJ 20周年，把手机换成了蓝色，家俱也考虑要不要改宝蓝色，所以看了看。呵呃……最终还是选了红色。你们喜欢的颜色是什么？（宝蓝色是顺位0 pass（蓝心））。」



希澈发文主要重点都不是希范，看起来也像误打误撞在国际猫咪日发文，但网友见到希范近照相当欣慰，分享到知名论坛Theqoo，吸引近400留言。该贴文放了两张上述的希范照片，并简单介绍希范的背景、是2006年生今年19岁的老猫，且解释希澈曾说希范健康不太好，为了减轻压力而没让他上镜头，也很久没上传照片了。

▼希澈确实很久没让希范上镜头了，较常出现的还是狗狗起伏，上一次发希范是2023年回忆过往时，再来便是2018年希范和起伏的合照、希范生日时



Theqoo该文底下网友纷纷留言「好久不见」，讶异、欣慰他19岁了还健在，并祝福希范继续保持健康，如「原来还生活在同个世界啊，希范不要生病要健康ㅠㅠㅠㅠ」、「哇，不知道希范还在」、「晕，希范还在ㅠㅠ健康长寿吧」、「哎呀，明年要上大学了！！！」、「真是童颜，还以为是孩子呢」、「希范啊，不是，老人家ㅠㅠㅠ原来过得很好啊，很高兴见到你ㅠㅠ」……等等。也有网友提醒Hearts2Hearts里就有和〈Sorry, Sorry〉同岁甚至更小的成员了，即2009生的IAN以安和2010生的YE-ON艺蕴啊！

▼补充，几个月前SJ和H2H Challenge时，就有E.L.F.发现两团的年龄差，SJ全员比YE-ON的妈妈都还大



