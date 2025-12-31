「亚洲之星」BoA（宝儿）与SM娱乐合约今日到期！离开25年老东家还是选择续约，引发高度关注

BoA（宝儿）与自出道25年来一路合作的SM娱乐之专属合约即将到期，未来动向备受关注。

歌手 BoA 与SM娱乐的专属合约将於12月31日到期。BoA 去年4月曾亲自提及合约期限，表示：「我的合约到2025年12月31日为止。在那之前，作为歌手 BoA 会幸福地尽最大的努力。请不要担心，你们是我最爱的 Jumping BoA（宝儿官方粉丝名）。」



截至目前，SM娱乐与 BoA 双方对於是否续约仍未正式表态。不过，据歌谣界人士透露，双方直到近期仍持续就续约事宜进行讨论。

BoA 在2000年以满14岁的年龄出道，作爲女SOLO歌手一直占据著最顶级的位置。不仅在国内，在日本市场也取得独一无二的成功，被誉为「亚洲之星」，在 K-POP 全球扩张历程中留下深刻足迹。

迎来出道25周年的 BoA，今年8月发行第11张正规专辑《Crazyer》，并於首尔蚕室室内体育馆举行演唱会。同时，她在日本也持续展开活跃活动，於5月30日日本出道纪念日推出新单曲〈Young & Free〉，接著在8月11日发行〈Good for U〉，并於9月至11月间巡回大阪、福冈、东京等地举行日本巡演。此外，她也以制作人身分参与 NCT WISH 的制作工作，去年更出演电视剧《和我老公结婚吧》，饰演「吴宥拉」一角。



横跨歌手、制作人与演员等多重身分的 BoA，是否会选择与结缘25年的SM娱乐续约，或是迎来全新的转折，也成为外界高度关注的焦点。

