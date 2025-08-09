赴韩旅游需留意！「行李箱滚落电梯」致伤事件旺季频发，机场铁路沿线最高危

最近接连有两起行李箱从电梯高处滚落致伤的事件获得韩媒报道，引起大量关注和讨论。

7月31日据KBS报导，一名年轻男子携带20kg行李箱搭乘机场铁路扶手电梯时，转身与同伴讲话时松开了把手，行李箱立即从5楼高的扶手梯上高速滚落，砸中前方乘客宋某。 宋某被撞倒造成脑出血和肋骨骨折，霎时痛到要命「仿佛被锤子击中头部和胸口」，被诊断需要六周的治疗，就连神经也受损，直到两个月后仍未恢复嗅觉。



去年6月27日，机场铁路沿线的麻谷渡口站则发生了一起更严重的事故。 当时中年女性A某携带3个行李箱，先将2个放上扶手梯转身后拿第3个，这时2个行李箱失去重心一同滚落。 前方乘客B某惊觉异常，但手中包著笔电、面对两个行李箱难以躲闪，径直被撞倒在地，颈椎和腰椎间盘损伤、全身挫伤、颞颚关节异常、进食困难，住院治疗超过2个月、花费高达2700万韩元，不仅失去工作，还出现精神方面的后遗症。

然而A某主张自己只是失误、并无大错，拒绝赔付医药费，还称只是轻微事故，自己也承受了「难以进行日常生活的巨大压力」。 最终，B某从保险公司获得700万韩元赔付，而A某则因过失致伤罪被处以100万韩元罚金。 目前B某目前已对A某提起民事诉讼。



过去五年间，韩国全国发生了70起行李箱滚落地铁手扶梯的事故。 携带大型行李搭乘地铁时推荐使用直梯，多数地铁站也在手扶梯入口处加装了一道栏杆作为阻拦，但在旅游旺季游客众多、不得不使用手扶梯的情况下，必须遵守安全守则，随时用手紧紧握住行李箱，上手扶梯时应放在自己前面，下手扶梯时应放在自己后面。

