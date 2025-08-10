虚拟男团 PLAVE 现场清唱《想见你》OST中文实力出众，i-dle舒华认证：太好听了吧～
综艺   2025年8月10日   星期日08:38   Mico  

（封面图源：youtube@감별사. PLAVE）

高人气虚拟男团 PLAVE 出演了由i-dle舒华主持的网路节目《鉴定师》，还在母语是中文的舒华面前热唱中文歌曲，实力&自信都不容小觑！

《鉴定师》第二集的嘉宾迎来了即将展开亚洲巡回演唱会的 PLAVE，他们的门票一开卖就全部售罄，人气相当火爆。
（图源：X@svct | 감별사. PLAVE）

访谈中聊到了他们之前cover了台剧《想见你》的主题曲〈想见你想见你想见你〉OST，当时便引发热烈关注！
（图源：X@PLAVE(플레이브) OFFICIAL）

▼精美的MV画面也相当令人感动～，诚意十足！

这一次上节目，他们也非常爽快的直接现场演唱，随时准备好展现的态度，和出众的现场演唱实力，让众人大吃一惊！舒华更称赞：「唱得太好了，超乎想像的好，发音也非常好。」PLAVE成员们也表示，之前为了cover，真的练习了非常多次，非常努力。
（图源：youtube@감별사. PLAVE）

▼演唱〈想见你想见你想见你〉OST片段在影片的 7:42。

[DASH: Quantum Leap] 是PLAVE出道两年来首次举办的亚洲巡演，将於8月15日至17日连续三天在奥林匹克体操竞技场KSPO DOME举行的首尔演唱会揭开序幕。随后将於8月23日台北、10月1日香港、18日雅加达、25日曼谷，以及11月1日、2日东京等共6座城市登场。
（图源：X@PLAVE(플레이브) OFFICIAL）

