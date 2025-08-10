虚拟男团 PLAVE 现场清唱《想见你》OST中文实力出众，i-dle舒华认证：太好听了吧～

高人气虚拟男团 PLAVE 出演了由i-dle舒华主持的网路节目《鉴定师》，还在母语是中文的舒华面前热唱中文歌曲，实力&自信都不容小觑！

《鉴定师》第二集的嘉宾迎来了即将展开亚洲巡回演唱会的 PLAVE，他们的门票一开卖就全部售罄，人气相当火爆。



访谈中聊到了他们之前cover了台剧《想见你》的主题曲〈想见你想见你想见你〉OST，当时便引发热烈关注！



▼精美的MV画面也相当令人感动～，诚意十足！



这一次上节目，他们也非常爽快的直接现场演唱，随时准备好展现的态度，和出众的现场演唱实力，让众人大吃一惊！舒华更称赞：「唱得太好了，超乎想像的好，发音也非常好。」PLAVE成员们也表示，之前为了cover，真的练习了非常多次，非常努力。



▼演唱〈想见你想见你想见你〉OST片段在影片的 7:42。



[DASH: Quantum Leap] 是PLAVE出道两年来首次举办的亚洲巡演，将於8月15日至17日连续三天在奥林匹克体操竞技场KSPO DOME举行的首尔演唱会揭开序幕。随后将於8月23日台北、10月1日香港、18日雅加达、25日曼谷，以及11月1日、2日东京等共6座城市登场。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻