最狠毒的疗愈！Tablo被Epik High队友带回史丹佛大学，还原「学历事件」记录片中哭泣镜头

Tablo曾卷入学历事件、遭十几万人网暴，为此跟随MBC电视台前往美国求证，坐在校园内大树下忍不住哭泣。 近日，Tablo在Epik High队友带领下重游故地，再次红了眼眶。

Epik High网路团综《Epikase》近日更新，因为YT频道订阅人数已达到100万，三人亲自前往美国YouTube总公司领取金牌，现场宛如「颁奖典礼」。



「领奖」结束后，Tukutz突然提议去史丹佛大学，Tablo明白是与学历事件有关、立即表示反对，表示已经已经努力证明过很多遍，还回忆起当初随MBC工作人员来拍纪录片时说的话：「他们不是无法相信，只是选择不信。」



Tablo在2010年经历了可怕的网暴事件，有人质疑他不可能在短短三年半内获得史丹佛大学的英国文学学士和创意写作硕士双学历，成立了「向Tablo要求真相」网站，竟吸引到十几万网友加入。 Tablo公开成绩单仍无法说服质疑者，甚至连家人也遭到攻击，只好随MBC节目组一同前往史丹佛大学，采访同学、老师、校务人员，现场重新列印成绩单，想尽方法自证清白。



采访告一段落后，Tablo坐在校园内一片树荫下的长椅，突然忍不住流泪：「我不知道该如何描述这种感受。 我哭泣不是因为委屈，不是因为怨恨或责怪某人，不是因为失去而遗憾，也不是因为害怕。 只是因为太多情绪复杂到难以承受，因为无法理解这一切。」



这次来到美国，Tukutz和Mithra瞒著Tablo做好行程计划，目的地就是纪录片里那片树荫。 两位队友还打趣说这种名胜地点应该有个名号，就像「休养的名所——Banyan Tree」那样，不如就命名为「悲伤之泪的名所——Crying Tree」XD

Tukutz带路走到这里，认真寻找纪录片中的拍摄角度，还拿出纪录片同款衣帽让Tablo换上。 Tablo无奈照做，对Tukutz竖起两根中指：「你真是人渣！」XD



Tukutz和Mithra指挥Tablo做出笑脸：「我已经摆脱所有痛苦和悲伤，获得痊愈了！我是YouTube金牌获得者！再也不装病逃避了！」随后张开手臂拥抱Tablo。 刚刚还在骂队友是疯子的Tablo，一瞬间眼泛泪光，三人抱在一起的画面真的很感人T^T



但Tablo还在嘴硬，小声对镜头说：「其实我早就痊愈了！」Mithra则发现背后的树刚好是3棵，且其中一棵比较胖胖：「原来是Epik High Tree耶！」



这还没完，Tukutz居然在Google Map登录这一地点「CRYingTREE BY TABLO」，气得当事人大喊：「把Tablo去掉啦！」疑似Mithra的声音也说：「真是恶魔啊！」最后，Tukutz终於把手机封面从「哭泣的Tablo」换成「开怀大笑的Tablo」，感慨说：「全身都舒服了，C~」Tablo也表示完全理解队友们安排此行的深意，十分感谢。



网友们看完这期节目也被深深触动、笑中带泪，感慨「减敏治疗」果然要由至亲好友来做：「装作在闹他的模样，其实是要帮他克服创伤ᅲᅲ Tablo以后都要幸福」「与其说是朋友，更像是为了治愈儿子的创伤而来的爸妈kkkk」「希望正在因某些事而痛苦的人能够看到这只影片并获得安慰，你现在独自哭泣的地方，总有一天会和喜欢的人一起欢笑」。



