首尔美食地图！10间超人气贝果店攻略，巷弄人气名店一次打包，旅人甜咸都满足！BTS J-Hope都来买

贝果热潮正在席卷首尔！拥有酥脆外皮与Q弹内里的「外酥内Q」贝果不再只是单纯的面包，更成为一种生活文化。无论是纽约风、蒙特娄风，还是创意口味，以下为您整理出首尔10家值得一访的超人气贝果店，让你一次吃遍世界风味！

1. London Bagel Museum：经典芝麻蜂蜜贝果

从安国本店开始，扩展至狎鸥亭、蚕室与济州岛等地，是目前韩国最炙手可热的贝果名店之一。人气菜单「Brick Lane 三明治」是将香浓芝麻贝果夹入浓郁奶油乳酪，再淋上蜂蜜，一口咬下层次丰富。另有起司马铃薯贝果、奶油盐面包贝果也深受欢迎。



2. Local Villa Bagel：晚来吃不到的热门贝果店

位於梨泰院，一开店就大排长龙，太晚到几乎吃不到。店内提供创意三明治与多种贝果口味，加上宽敞舒适的内用空间，是享受悠闲早午餐的好选择。手工制作的贝果外脆内Q，原味就很好吃。



3. New York Lots O Bagels：正宗纽约风味贝果

位於狎鸥亭罗德奥街，店内坚持不使用奶油、牛奶或鸡蛋，从揉面到出炉全程手工制作，呈现粗犷自然的纽约风格。推荐尝试无花果奶油乳酪与洋葱奶油乳酪，与Q弹贝果完美融合。



4. Two Thumbs Up：使用米粉的特别贝果

位於望理团街，以米粉制作的创意贝果店，提供如开心果栗子、香草草莓、黑芝麻、艾草豆泥等独特口味，还有各式卷类与浓郁蛋糕，须早点前往以免售罄。



5. Elephant Bagel（코끼리 베이글）：柴烧烘烤的蒙特娄风贝果

从龙山起家，拓展至永登浦、仁寺洞、圣水等地，主打以柴火烘烤的蒙特娄风贝果。相较纽约贝果，这里的面团密度更高、咬劲十足，招牌「奶油乳酪鲜奶油贝果」视觉与口感兼具。



6. Everything Bagel：延禧洞的纽约经典贝果

位於延禧洞，贩售多款传统贝果如原味、洋葱、肉桂葡萄等。人气口味「Kim-Cheese 贝果」融合泡菜香辣与黑芝麻的浓郁，据说是最接近正宗纽约风味的贝果。



7. Mother-in-Law Bagel ：从纽约回来的味道

起源於西大门，并拓展至釜山海云台，由曾在纽约经营贝果店的岳母亲授技术，采用传统煮面后烘烤方式，追求最道地的纽约风味。想尝尝贝果的原汁原味，这里是不二选择。



8. Knickerbocker Bagel：纽约直输的手作技艺

石村站附近的「Knickerbocker Bagel」是继纽约1号店后，直接引进的2号分店，由拥有40年揉面经验的大师传授制作秘诀。采用纽约传统水煮再烤（Kettle boiled）技术，打造低热量、健康又外酥内嫩的贝果。「NY Big Apple」是使用苹果、火鸡与甜美乃搭配的早餐推荐款。



9. Kim's Deli Market：米粉制作的健康贝果

除了松坡站附近，在乐天百货蚕室店、加山洞与一山也设有分店。这里不使用面粉，而以米粉为基底，推出蓝莓、多谷、洋葱等多样口味。使用天然食材上色的「番茄罗勒香蒜贝果」外观可爱又健康，还有包含熏鲑鱼、海苔与蔬菜的「金氏鲑鱼」与经典蛋培根起司贝果也值得一试。尤其是一款番茄贝果，超人气男团防弹少年团成员J-Hope在某档音乐节目时前录制时，特意买来送给粉丝，备受ARMY们的喜爱，目前已经是一「果」难求了！！



10. Brick Bagel：馅料丰富的望理团街人气店

望理团街的Brick Bagel 是当地有名的贝果专门店。除了原味与蓝莓，其余皆内含馅料，让你即使不加抹酱也能吃得开心。热门口味包括无花果胡桃、大葱培根、起司地瓜、玉米起司与南瓜奶油乳酪等，也有炒面、香蕉巧克力、伯爵巧克力等创意三明治。

无论你是传统派还是创意派，首尔都能满足你对贝果的所有想像。下次造访这座城市，不妨排个行程，一探这些各具特色的贝果天堂，为你的味蕾带来最丰富的旅行回忆！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻