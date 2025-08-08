「边」走「边」红！边佑锡笑傲8月品牌榜，BTS与林英雄紧追不及

大势演员边佑锡在2025年8月的广告模特儿品牌评价排行榜中夺得第一名，稳坐人气与商业价值的顶峰。

根据韩国企业评判研究所於8月6日公布的数据，边佑锡在参与指数（109,688）、媒体指数（225,668）、沟通指数（783,183）、社群指数（661,226）等各项指标表现亮眼，最终以总分177万9765的品牌评价指数，登上排行榜冠军宝座。 虽较7月的185万4290略微下滑4.02%，但依旧稳居榜首。



第二名则是防弹少年团（BTS），累积品牌评价指数168万6305，与上月的337万1870相比大幅下滑49.99%。 第三名为国民歌手林英雄，本月品牌评价指数为159万3895，较上月的195万1386下跌18.32%。



此外，第四至三十名依序为：孙兴慜、车银优、PSY、BLACKPINK、秋泳愚、孔刘、刘在锡、IVE、朴宝剑、RIIZE、李炳宪、朴宝英、全炫茂、SEVENTEEN、马东石、永卓、李灿元、TWICE、朴娜莱、Faker（李相赫）、金妍儿、朴恩斌、秋成勋、金钟国、李浚赫、金惠秀、 Red Velvet等。

边佑锡自2010年以模特儿出道，2016年透过tvN电视剧《Dear My Friends》展开演员生涯，并凭藉2024年人气作《背著善宰跑》爆红，人气急升。 目前他正忙於拍摄MBC新剧《21世纪大君夫人》，并已确定出演Netflix热门改编剧《我独自升级》，气势如虹、势不可挡。

