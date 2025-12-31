新人男团CORTIS翻唱大前辈BTS的〈Mic Drop〉展现超稳新人实力！网友：血统果然纯正

【影片】仅仅出道四个月的 BIGHIT MUSIC 新人男团 CORTIS 与约 6 万名观众一同互动，坚强实力和舞台掌控度让网友们看了相当惊艳。

CORTIS（成员：Martin、James、Ju Hoon、Seong Hyeon、Keon Ho）於 30 日出演 KBS2《2025 Music Bank Global Festival in Japan》。本次活动於日本最大规模的东京国立竞技场举行。CORTIS 带来出道专辑主打歌〈What You Want〉，以及大师兄 BTS 防弹少年团的〈MIC Drop〉翻唱舞台。



▼五位成员在〈What You Want〉舞台上，以相当稳定的歌唱实力与从容表情演技，展现出自信十足的面貌。演出途中，成员们也走下舞台，近距离与观众互动。宛如演唱会般的气氛让观众席随之沸腾，现场充满热烈欢呼。完全不像新人的舞台掌控力，为全球 K-POP 粉丝留下了深刻印象。



▼CORTIS 接著以 BTS 的〈MIC Drop〉翻唱舞台延续热度。五位成员以现场演唱方式，完整消化原曲高难度编舞与密集节奏、毫不停歇的 RAP 段落，展现毫无破绽的精采表演，证明了自己属於 BigHit Music 的纯正血统。特别的是，〈MIC Drop〉正是成员们在实际试镜时演唱过的歌曲，也是他们长期提及「想要翻唱的歌曲」，因此更加独具意义。



另一方面，根据美国音乐专业媒体 Billboard 告示牌於 30 日公布的最新榜单（2026 年 1 月 3 日榜），CORTIS 的出道专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》登上「World Albums」第 6 名，并已连续 16 周进榜。在统计美国实体专辑销量的「Top Current Album Sales」榜单中，则排名第 49 名，欧美圈也拥有相当高的人气。



