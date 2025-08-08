金炳万承认与准新娘有2名私生子！「与前妻婚姻关系破裂后生下的子女」两人将在下月举行婚礼！

笑星金炳万承认与准新娘有两个子女，并卷入与领养女儿的法律斗争。

据演艺界透露，金炳万前妻的女儿A某以金炳万和前妻维持婚姻关系期间与其他女性生下的子女爲由，向首尔家庭法院提起确认亲生子女关系的诉讼。据悉，A某主张：「金炳万在与自己的亲生母亲离婚之前生下私生子，因爲存在继承等利害关系，所以请下达基因检测命令，以便确认两个孩子是否是亲生子。」

对此，金炳万的经纪公司 Sky Turtle 承认：「金炳万与前妻B某婚姻关系破裂后，和现在的准新娘生下两个子女。」两人将在下月20日举行婚礼，综艺《朝鲜情圣》的出演也在讨论中。



金炳万在2010年与比自己大7岁的非艺人女性B某登记结婚时，并将B某和前夫生下的女儿A某领养爲亲养子（친양자）。之后金炳万与B某分居10多年，两人在2023年离婚，金炳万曾三次对成人A某提起放弃领养诉讼（파양 소송），但是被驳回两次。



消息一公开引发韩网震惊，韩网友：「A某也厚脸皮啊！到现在爲止用金炳万的钱过上了好日子」、「电视剧写成这样也会挨骂的...」、「金炳万也太过分了，早早整理多好啊，私生子都不知道孩子几岁了，还那样到生两个孩子爲止，给双方带来伤害吗」、「分居10年？ 爲什么不离婚呢」、「人生真是复杂啊」、「被爸爸抛弃两次的孩子好可怜」、「领养亲养子意味著要把我当成自己的孩子... 你们离婚了就要抛弃孩子吗」、「23年离婚，这么快就生了两个孩子？」、「领养了就要承担责任」、「不要和老婆一起出演综艺了！明明是出轨了，还想出演什么综艺啊」、「真是即兴生活啊」等等。

