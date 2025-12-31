韩网不服！Rosé夺「全球最美」榜首遭狂酸，粉丝护航：酸民眼红吗？ BTS V帅脸全球第7！

美国电影网站TC Candler每年公布的「全球百大最美脸蛋」榜单，总是引发热烈讨论。

日前最新结果出炉，今年女子组冠军由BLACKPINK成员Rosé夺下，这也是她首次登上该榜榜首。 不过，这个结果在韩国网友间却意外引发两极评价，不少人狂酸：「这排名到底凭什么？」



根据TC Candler公布的榜单，Rosé在今年击败各国女星与偶像，一举登上冠军宝座。 榜单中可见K-POP女星强势占据前列，包括aespa Karina（第8名）、BLACKPINK Jisoo（第11名）、TWICE子瑜（第20名）、BLACKPINK Lisa（第22名）、 Somi全昭弥（第24名）与IVE张员瑛（第26名）等都进入前段班。 曾连续两年（2014、2015）夺冠的Nana则位列第18名。



虽然Rosé的获奖引发全球粉丝祝贺，但在韩国网路社群中，却出现大量质疑声浪。 许多网友留言批评：「她美是美，但第一名太夸张」、「这标准是只看国际知名度吧」、「要是Jisoo还勉强能理解，但Rosé？」、「单纯只是瘦而已」、「这结果太好笑」。 不过也有网友反驳：「Rosé的脸型明明很精致」、「国际榜单本来就看重全球人气」。



同日公布的「全球百大最帅脸蛋」中，防弹少年团V拿下第7名，是韩国男星中排名最高者。 他自2017年夺冠后，每年都维持在前段班。 其他入榜的还包括ENHYPEN NI-KI（第10名）、防弹少年团田柾国（第14名）、Stray Kids铉辰（第18名）及ASTRO车银优（第33名）等。



TC Candler自1990年起每年透过全球粉丝投票与推荐进行评选，榜单虽具全球话题性，却也常因审美差异与文化标准引发争议。尽管评价分歧，Rosé 这次登顶仍再次证明她在全球的影响力与辨识度，无论外界怎么吵，她依旧是国际舞台上最具代表性的 K-POP 脸孔之一。

