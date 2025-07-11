文泰一最终被判3年6个月！曾泪求轻判：将把宽恕当作最后机会！

人气男团NCT出身的文泰一涉嫌特殊准强奸罪，法院正式宣判。

首尔中央地方法院刑事第26部（合议庭）於7月10日就文泰一及另外2名被告涉嫌违反《性暴力犯罪的处罚等特例法》（特殊准强奸）一案进行宣判。 首尔中央地检女性儿童犯罪调查1部今年3月以涉嫌特殊准强奸罪不拘留起诉文泰一及其共犯2人。当天，法院判处泰日有期徒刑3年6个月，并命令其接受40小时的性暴力治疗课程，同时限制其5年内不得在儿童、青少年及残疾人相关机构就业。 法院还对李某和洪某也分别判处有期徒刑3年6个月，并当庭将三人全部收监执行。

法院表示：「被告人均承认犯罪事实，利用被害人醉酒处於无法反抗的状态而先后发生性行为，犯罪性质极其恶劣。 」不过，法院同时将被告人均为初犯、认罪态度良好，以及被害人不愿追究其刑事责任等因素，作为量刑考虑的依据。

根据检方指控，文泰一与共犯李某、洪某於去年（2024年）6月13日凌晨4点左右，在首尔瑞草区盘浦洞李某住处，对一名醉到无法自行行走的中国籍女性游客A某实施集体性侵。

法庭上检方强调：「这是被告对外国女性游客集体性侵的严重案件，情节极为恶劣，应各判处7年有期徒刑。」检方还指出，三人在犯罪后，甚至提出要刻意把被害人载往与案发地不同的地方，好让她无法记住地点，或避免警方追查，「被告是否真心忏悔，令人非常怀疑。 尽管已提出合意书，但请法院综合考量案件重大性，做出合理量刑。」当时检方要求法院对他判处7年徒刑。



另一方面，文泰一的律师表示，被害人已接受道歉并向检警表达不希望追究刑责，恳请法庭从轻处理。 并称文泰一已主动完成性犯罪预防教育课程、接受心理谘询，「深刻反省，决心绝不再犯。」文泰一在最后陈述中也哽咽表示：「对於让所有人失望感到非常抱歉，若能获得宽恕，我会把这视为人生最后一次机会，今后无论从事什么工作都会尽最大努力，成为对社会有益的人。」

文泰一於2016年以NCT首个小分队NCT U出道，之后作为NCT及NCT 127成员活跃於乐坛。 所属公司SM娱乐在确认犯罪事实后迅速宣布他退出组合，并於去年10月正式结束专属合约。

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