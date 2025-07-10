跨国联动！LE SSERAFIM跳Jolin蔡依林新歌〈Pleasure〉，Jolin回覆「Kawaii」

昨（9）日台湾K-Pop圈掀起热烈讨论的话题之一，是大势四代女团LE SSERAFIM，Challenge了Jolin蔡依林上月发行的新歌〈Pleasure〉！LE SSERAFIM标记了蔡依林也获得回应！

许多台湾网友看了影片都相当激动喊「梦幻联动」、「国际蔡不是叫假的」、「没想到的Challenge」、「不可能」……等等，也有人开始猜测LE SSERAFIM本月的台北场巡回演唱会会不会由Jolin担任重量级嘉宾，或是两组艺人早就有跨国合作的计画、现在只是开头。留言里可以看到Jolin回覆了「Kawaii」，不仅代表了日语「可爱」，也正是LE SSERAFIM 8日才发行的新歌。



〈Kawaii〉MV里充满美乐蒂和库洛米，正是和三丽鸥合作，作为动画片《美乐蒂& 酷洛米》的主题曲，这不禁让人联想Jolin相当喜欢三丽鸥旗下的Hello Kitty凯蒂猫，不晓得Jolin是不是也很喜欢〈Kawaii〉呢？



说到Jolin和韩国的跨国联动，也不能不提起十年前2015年在香港举行的《MAMA Awards》，Jolin拿下最佳亚洲艺人奖，带上特别打扮的舞者表演〈PLAY我呸〉，前卫又有气场的表演受到非常大的欢迎，至今也被视为是「国际蔡」经典。



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