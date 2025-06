韩国「二代男团」HIGHLIGHT 澳门首个演唱会 将於8月9日登场

韩国二代男团HIGHLIGHT自2009年出道以来,凭藉稳定的实力和鲜明的团体特色,深受亚洲粉丝喜爱。由光尚娱乐主办、棋人娱乐协办的《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》将於2025年8月9日(星期六)在澳门新濠影滙综艺馆盛大举行。这是HIGHLIGHT继2023年FanCon后,相隔两年再次在澳门开骚,亦是他们出道16年来首次在澳门举办单独演唱会。对於成员及一直支持他们的粉丝B2UTY和LIGHT而言,此次演出别具意义,定能与粉丝共创美好回忆。

HIGHLIGHT自成军以来,凭藉稳定的实力与鲜明的团体色彩,在韩国及海外乐坛稳占一席位,早期让人耳熟能详的代表作包括〈Shock〉、〈FICTION〉及〈Shadow〉等,近年则以成熟的音乐风格推出〈Alone〉、〈BODY〉、〈Chains〉等作品,深受B2UTY和LIGHT喜爱。 HIGHLIGHT於今年4月推出第六张迷你专辑《From Real to Surreal》,主打歌〈Chains〉一经发行,便成功登上韩国及海外各大音源榜单。这首由成员GIKWANG亲自作词作曲的作品,以鲜明有力的旋律结合HIGHLIGHT成员们充满魅力的嗓音,再配上致命而充满力量的群舞演出,不仅展现卓越实力,更勇夺音乐节目《Music Bank》当周冠军,强势印证HIGHLIGH不可撼动的地位与人气。

《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》以「RIDE OR DIE」为主题,象徵相互扶持与共同前行的信念。在快节奏的现代生活中,HIGHLIGHT的舞台总能点燃观众的热情与勇气。他们希望再次为粉丝创造支持日常生活的快乐回忆并将在初夏以独一无二的音乐盛宴等待大家。





这场HIGHLIGHT首次澳门单独演唱会,将於澳门新濠影滙综艺馆带来充满能量与诚意的演出,与粉丝共度难忘夜晚。机会难得,绝对不容错过!





Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

相关新闻