丁海寅穿「超高腰裤」登上热搜！网友：脸赢了一切，但裤子输了...

韩国演员丁海寅近日在义大利米兰出席了Dolce & Gabbana（杜嘉班纳）品牌活动，结果人没事、裤子、腰封先引起全网骚动。

就在前几日丁海寅透过个人SNS晒出数张活动现场照，没有多余文字，全靠脸与裤子发声。 照片中他身穿干净俐落的白衬衫搭配黑色西装裤，看似简单，但...... 裤子怎么穿到肚脐以上了啦！这条「挑战地心引力」的超高腰裤（也许是腰封......）立刻成为焦点。



虽然展现这裤子时尚度的难度堪比跳水10公尺台，但丁海寅依然淡定帅气，表情管理100分，靠著自信与好比例，硬是把这条神秘裤撑成了「时尚作品」。

但网友们却笑不出来，评论两极分化：正面派表示「只有丁海寅能驾饄这条裤子吧？」、「脸天才，这套我勉强接受...」、「这不是裤子问题，是我们不够懂时尚。」反对派则称：「杜嘉班纳每次都给韩星穿奇装异服是什么毛病？」、「裤子比例毁了丁海寅的黄金身材啊...」、「帅哥也有救不了的造型，今天我信了。」

不过虽然裤子抢戏，丁海寅的微笑和气场仍然在线，在一片争议声中成功稳住时尚圈的C位。

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