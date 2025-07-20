网友担心婚后财产被分走！申智亲自发声：不会发生，请勿多言

韩国长寿混声团体 高耀太成员 申智 近日对於即将与歌手文元结婚，以及关於财产继承问题的留言，做出了明确回应。

日前，申智在个人IG上分享了「今天担任《Miss Trot》首场演唱会嘉宾，能和后辈们同台很幸福」的贴文，并附上与Koyote成员们在后台合影的照片。

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不过该贴文下方，有网友留言提醒：「申智小姐，请务必和未来老公签订财产协议，这样您辛苦赚来的钱才不会被一点血缘关系都没有的文元的女儿继承。」 对此，申智亲自回覆表示：「这种事绝不会发生，对於与此动态无关的留言，谨此拒绝。」之后又有其他网友跟帖写道：「难道你真的会结婚吗？」申智同样冷静回覆：「对於与此动态无关的留言，谨此拒绝。」



早在此前，申智就宣布将於明年上半年与文元结婚。 两人因文元去年担任她所主持的电台节目《Single Bungle Show》嘉宾而结缘，之后发展为恋人。然而，婚讯曝光后，文元随即陷入多项争议。 包括他在Koyote团体YouTube频道中亮相时的态度与言论引发争议，甚至传出关於他的房地产交易、学生时期与军队霸凌，以及与前妻离婚诉讼的传闻。



对此，申智的经纪公司也积极澄清，公开各项证明文件。 ，针对无证房地产仲介的质疑，表示文元已完成韩国房仲协会职务教育并取得结业证书，并以仲介助理正式登记; 关於与前妻以诉讼离婚的说法，则公开协议离婚文件，并称前妻还祝福两人幸福; 至於校园及军队霸凌问题，经联系同学及军中后辈，确认皆不实。

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