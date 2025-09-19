全网阻拦也没用！申智三句话不离未婚夫文元，3层豪华婚房首曝光

韩国混声团高耀太的成员申智近日在YouTube频道上首度公开自己与未婚夫文元同住的「新婚小窝」，结果一曝光就让粉丝惊呼连连。

影片中申智一边笑著说「第一次公开自己的家还是新婚房子，有点紧张」，一边带著观众参观这栋三层楼的独栋豪宅。

一楼一进门就是文元的更衣室，不过申智幽默表示：「其实鞋子多的不是他，是我啦！」还爆料家里一共有四间浴室，让制作组都惊讶不已。 接著她展示了干净大方的白色系客厅、餐桌，还特地翻出抽屉里满满的紫菜酥：「因为未婚夫超爱吃这个！」玄关附近还规划了一个专门放粉丝礼物的小角落，她也透露打算等婚纱照出来后，就放在这里，营造满满「新婚氛围」。



二楼更是亮点：除了主卧、洗衣房，还有一间「迷你KTV」，装上隔音墙和专业麦克风，氛围根本就是把卡拉OK搬回家。 三楼则设计成阁楼风格，还有浴室、露台跟电脑房，彻底展现豪宅等级的生活品质。



申智早在6月时就透过YouTube影片公开了向队友金钟旼与白佳介绍未婚夫文元的过程，没想到影片曝光后文元的态度引发争议，加上他的离婚经历、学生时期与服役期间的霸凌疑云、甚至还被爆出「前妻友人要求公开离婚文件」等争议，让外界对这桩婚事议论纷纷。 虽然申智和文元双方都强烈否认，还公开「协议离婚确认书」澄清，但当时反对声浪仍相当大，甚至形成「全国都在劝阻」的氛围。



*相关内容：「申智未婚夫」文元又涉争议：与跨性别网红互关，私聊内容「要1亿韩元才能公开」？ 当事人紧急澄清「只是兄弟」

如今距离风波已过去三个月，两人依旧携手、不受流言影响，感情看似依然稳固，让外界持续关注，不少网友表示：「根本劝不住，那就祝福吧」、「他俩的事情，关其他人什么事呢」、「这是她自己的选择」、「希望她幸福，如果听到不好的消息我也不意外」等。



