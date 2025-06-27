Netflix《Kpop 猎魔女团》全球热度尚未冷却《鱿鱼游戏3》今天开播！韩国文化关注度再次升温

电影《Kpop 猎魔女团》VS 韩剧《鱿鱼游戏3》，这场 Netflix 内部的K文化对决，胜者会是谁呢？

根据排名统计网站 FlixPatrol 的资料显示，动画电影《Kpop 猎魔女团》目前仍稳居Netflix全球电影类别收视榜首。其观看指数为807分，持续在韩国、美国、台湾、泰国、菲律宾、新加坡、葡萄牙等数十个国家/地区名列前茅。



《Kpop 猎魔女团》是一部描绘K-pop超人气女团成员Rumi、Mira、Zoey在华丽舞台背后，作为守护世界的隐藏英雄奋战的歌舞奇幻动画。当没有演出时，她们就化身为勇敢的恶魔猎人，展开对抗超自然威胁、守护人类的神秘行动，融合了华丽演出与奥秘打斗。



本作是由动画电影《蜘蛛人：新宇宙》的索尼影业（Sony Pictures）制作。配音阵容包括安孝燮、李炳宪等演员；OST则由TWICE成员定延、志效、彩瑛献唱。片中也加入了南山首尔塔、韩屋、紫菜饭卷、鹊虎图等韩国文化元素，增添观赏乐趣。



本作导演是韩裔加拿大人Maggie Kang。她表示：「从小看了很多以亚洲文化为背景的电影，一直很希望能有一部展现韩国文化的动画电影。於是决定创作一部能呈现韩国文化遗产之美、同时打动我自己与全世界观众内心的电影。」



她也强调：「韩国人真的都充满热情，做什么事都全情投入，大家也能感受到这种能量。现在只要是以K开头的事物，例如K-pop、K-beauty，美国人都为之疯狂。看到这样的现象，就让我更深刻感受到『我们的文化已经变得很强大，足以对世界产生影响』，也因此萌生了想制作这部电影的念头。」

而由《Kpop 猎魔女团》再次引爆的K文化热潮，预计将由《鱿鱼游戏3》接棒延续。这部於2021年首播、相隔4年终於推出最终季的作品，将以成奇勋（李政宰 饰）与「游戏管理人」李炳宪之间的对决，为整个系列划下句点。



《鱿鱼游戏》系列是Netflix史上最成功的作品之一，引发无数经典场面、名言与迷因，在全球掀起一股现象级热潮，成为将K内容推向世界舞台的里程碑。



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目前《Kpop 猎魔女团》与《鱿鱼游戏3》在Netflix上的排名竞争也成为另一大看点。由「K对决K」带来的话题性，引发全球观众热烈期待。究竟这两部作品能否发挥正向综效，进一步推升K文化的全球地位，备受瞩目。

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