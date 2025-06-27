人气偶像大集合!! Arin&尹产贺主演漫改剧《我的女友比我帅》团体海报公开，伪BL风格的7月浪漫喜剧来袭

KBS2 全新韩剧《我的女友比我帅》将接档《我夺走了公爵的初夜》，由人气偶像ASTRO尹产贺、OH MY GIRL的Arin、本月少女Chuu及新人演员刘正厚携手主演，确定於7月23日首播。

改编自人气网漫的《我的女友比我帅》讲述某天一觉醒来，原本是可爱女友的金智恩（Arin 饰）突然变成了花美男，而她的死忠男友朴允宰（尹产贺 饰）依旧坚定守护、死心塌地不放手，两人展开一段爆笑混乱又心动的奇幻恋爱。



该剧由《警察课程》、《99亿的女人》、《香水》等作品展现生动导演风格的刘宽茂执导，搭配新人编剧李海娜，预计为观众带来清爽幽默与甜蜜悸动兼具的夏日浪漫。

《我的女友比我帅》特别集结Z世代代表演员：尹产贺、Arin、刘正厚与Chuu，打造年轻又有活力的「命运系恋爱」。曾在多部作品展现稳定演技的尹产贺，将饰演延熙大学天文系、诚实又深情的「K-长子」朴允宰；Arin则化身为外貌忽然变成男生的女友金智恩，展现反转魅力。



刘正厚挑战「灵魂是金智恩、外貌却变成男性」的金智勋一角，演出一场杀身成仁级的戏剧转型；而Chuu则饰演暗恋朴允宰的延熙大学校园女神姜珉珠，展现细腻内心戏，进一步巩固演员定位。



剧组日前公开的第一版主海报也令人眼睛一亮：海报中，站在中央的朴允宰一边被女友金智恩、另一边又被男体分身金智勋紧紧拥抱，预告一场「混乱但甜蜜」的三角恋即将展开，呈现爆笑又反差满点的化学反应。



制作团队表示：「《我的女友比我帅》与清爽的盛夏氛围完美契合，很高兴能在7月23日通过KBS2与观众见面」，并补充：「这是一部融合浪漫、奇幻与青春的全新作品，敬请观众多多关注与支持。」，目前确定於7月23日晚上9点50分KST首播，Viu 也逢星期三、四同步上线。



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