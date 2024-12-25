2024年音乐节目夺冠一位最多的TOP.10：aespa成音放女王！NCT紧追在后～BTS刚好拿7次

2024年依旧有许多KPOP音乐大放异彩！而在各大音乐节目（放送）上拿过冠军一位最多次的人气歌手团体，一起来看看进入榜单的佼佼者们吧～。

PS：基本上放今年拿过节目奖杯的代表性歌曲给大家参考，最多两首。

第一名：aespa（20次）〈Supernova〉、〈Whiplash〉



第二名：NCT（17次）NCT DREAM〈Smoothie〉、NCT 127〈Walk〉



第三名：LE SSERAFIM（10次）〈EASY〉、〈CRAZY〉



第四名：(G)I-DLE（9次）〈Super Lady〉、〈Klaxon〉



第四名：BLACKPINK（9次）ROSÉ & Bruno Mars〈APT.〉、Jennie〈Mantra〉



第四名：ZEROBASEONE（ZB1）（9次）〈Feel the POP〉、〈GOOD SO BAD〉



第七名：SEVENTEEN（8次）〈MAESTRO〉、〈LOVE, MONEY, FAME〉



第七名：TWS（8次）〈plot twist〉、〈If I'm S, Can You Be My N?〉



第九名：BTS（7次）Jimin〈Who〉、V〈FRI(END)S〉



第九名：RIIZE（7次）〈Love 119〉、〈Boom Boom Bass〉



你心目中的爱曲也上榜了吗～？

*榜单参考资料：X@블립 blip

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