2024年音乐节目夺冠一位最多的TOP.10：aespa成音放女王！NCT紧追在后～BTS刚好拿7次

2024年依旧有许多KPOP音乐大放异彩!而在各大音乐节目(放送)上拿过冠军一位最多次的人气歌手团体,一起来看看进入榜单的佼佼者们吧~。

PS:基本上放今年拿过节目奖杯的代表性歌曲给大家参考,最多两首。

第一名:aespa(20次)〈Supernova〉、〈Whiplash〉



第二名:NCT(17次)NCT DREAM〈Smoothie〉、NCT 127〈Walk〉



第三名:LE SSERAFIM(10次)〈EASY〉、〈CRAZY〉



第四名:(G)I-DLE(9次)〈Super Lady〉、〈Klaxon〉



第四名:BLACKPINK(9次)ROSÉ & Bruno Mars〈APT.〉、Jennie〈Mantra〉



第四名:ZEROBASEONE(ZB1)(9次)〈Feel the POP〉、〈GOOD SO BAD〉



第七名:SEVENTEEN(8次)〈MAESTRO〉、〈LOVE, MONEY, FAME〉



第七名:TWS(8次)〈plot twist〉、〈If I'm S, Can You Be My N?〉



第九名:BTS(7次)Jimin〈Who〉、V〈FRI(END)S〉



第九名:RIIZE(7次)〈Love 119〉、〈Boom Boom Bass〉



你心目中的爱曲也上榜了吗~?

*榜单参考资料:X@블립 blip

