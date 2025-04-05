金赛纶和金宝罗&李秀贤拥金三角友谊，金宝罗道别过世49日的她：下雨了不要摔倒，傻瓜快收信

金赛纶2月16日猝逝，今4月5日是她离开的第49天。在韩国人丧礼文化中，「49日」相当重要，象徵著真正要和故人道别，金赛纶生前的圈内好友金宝罗首次公开悼念她。

「你11岁，我16岁，在选秀现场第一次见到的你，不知道有什么好神奇的，在旁边叽叽喳喳地聊了一下子。后来成为国中生的你，成为高中生的你，突然开车过来的你。因为你喜欢收信，就算不是生日也写，不管是简讯还是手写信，写信给你都满有趣的，看到相簿，我才发现这个时候我是这样的感性啊颗，非常讨厌寒冷的老么啊，偏偏下雨了，不要摔倒，傻瓜啊，快收信吧。」

金宝罗限时动态小小的字那么写著，原来她右下角拍的是简讯一影，大概写道：「9月与8月相比真是……／秋天的到来，全身……／19岁金韶纶的情况／流汗又黏腻又烦闷……／就算这样还是勉强呵……」她写的「金韶纶」（김조론）可能是她对金赛纶（김새론）的昵称。



金宝罗还发了一则她和金赛纶同框的影片写「顾说话连饭都不吃的韶纶，现在吃完饭再说话吧(?)」。



金赛纶生前和金宝罗、AKMU乐童音乐家李秀贤相当要好，彼此会在IG上互动晒友谊，2021年也一起出现在节目《独立万岁》，金赛纶和金宝罗到李秀贤家做客，李秀贤透露他们有三人群组，上头分享了彼此住家的大门密码。2022年金赛纶酒驾时，金宝罗由於前一天IG晒了与金赛纶合照，一度被误会是金赛纶出事时身旁的副驾。



金赛纶过世后，金宝罗与李秀贤都被媒体目击到过金赛纶灵堂悼念，媒体也翻出三人互动怀念，知道她们交情的网友亦纷纷到金宝罗与李秀贤IG表达关心。金宝罗此次发文是在金赛纶过世后首次，还是在她离开第49日，更令人不舍。

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