《Good Day》本周恢复播出！师妹CL惊喜现身拍卖会，GD独特藏品引好奇

经历一周停播后，GD（G-Dragon，权志龙）与MBC合作的综艺节目《Good Day》将在明晚恢复更新，第7集「总会特辑」继续进行明星珍藏品拍卖会，GD的「秘密武器」CL 也到场了！

上期节目里，旗安84、李洙赫、光熙等人为自己的藏品找到卖家，这一期终於要公开GD的藏品！GD铁粉旗安84盲猜「一定是最贵的」，GD拿出一个信封，郑亨敦开玩笑说：「是幸运信吗？」究竟这个藏品是什么，真的令人好奇！



Aespa因为行程原因稍晚加入拍卖会，竞标起来毫不手软！究竟最后谁能夺得GD的珍藏品，令人拭目以待。



不仅GD，因《黑白大厨：料理阶级大战》而爆红的米其林三星主厨安成宰的珍藏品也掀起激烈竞争。 林时完与洪真庆展现出极大兴趣：「这个有点让人心动耶」「我想买！」Code Kunst和aespa更祭出高价加入战局。



值得期待的是，GD的「秘密武器」、师妹团2NE1队长CL也将登场。 G-Dragon对CL展现格外的信任：「她是我妹妹，也是值得信赖的朋友。」CL在百忙之中应邀出席，两人一见面就展现出真实兄妹般的默契。



此外，《Good Day》是一个由GD与各领域人物携手，完成年度之歌的音乐企划，「总会特辑」出演嘉宾包括曹世镐、郑亨敦、Defconn、Code Kunst、黄正民、李洙赫、林时完、黄光熙、丁海寅、旗安84、洪真庆、金高银、安成宰主厨、 SEVENTEEN小分队BSS、女团aespa等等，拍卖物品全是成员们富有故事的私人物品，拍卖所得将全数捐出。第七集将於本周日（4月6日）播出，录音过程也终於要公开，香港、台湾、马来西亚可在iQIYI国际版同步追看。



▽上期亮点回顾，李洙赫拍卖GD送的限量版香水：



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