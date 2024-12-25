这才是人间真实存在的天使！IU 每年继续进行的捐款活动，圣诞节金额已高达5亿韩元

人气歌手兼演员的 IU 在2024年末，本期总捐款共计5亿韩元，传递温暖的爱心之举依旧持续著。

12月25日圣诞节这天，IU 所属经纪公司 EDAM 娱乐表示：「IU 以其艺名和粉丝俱乐部名称结合而成的『아이유애나（IUAENA）』名义，向多个弱势群体捐赠了共计5亿韩元。」此次捐款通过首尔峨山医院、首尔儿童福利协会、一起笑的世界、温暖同行等国内外多个机构进行。



IU 的捐款将用於多个领域，包括：通过首尔峨山医院支援面临经济困难的高龄患者、心脑血管疾病患者及女性癌症患者；通过首尔儿童福利协会增强准备自立青年的自立能力；通过一起笑的世界改善板房村、半地下室等弱势群体的居住环境；通过温暖同行打造为身心障碍人士量身设计的空间并提供高科技辅助器材；通过开放福祉协会支援流浪者庇护所的运营；通过Plan Korea支援海外儿童的饮用水卫生及医疗保健；通过与孩子同行促进弱势儿童的文化艺术活动；通过爱的蜗牛基金会提供听障儿童的助听设备器材...等。

一直以来，IU 都在出道纪念日、生日、年末等特殊日子持续进行捐赠，为社会带来了积极正面的影响力。在今年9月，她以出道16周年为契机，同样以「IUAENA」名义捐出了2亿2500万韩元。特别的是，她的捐款不仅仅是个人行动，更是一场与粉丝共同参与的公益活动，意义深远，成为社会的典范人物。



此外，IU 於今年9月在首尔世界杯体育场成功举办了「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE：THE WINNING」演唱会，进一步巩固了她作为跨越各代的顶尖艺人地位。



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