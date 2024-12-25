2024年音樂節目奪冠一位最多的TOP.10：aespa成音放女王！NCT緊追在後～BTS剛好拿7次
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2024年音樂節目奪冠一位最多的TOP.10：aespa成音放女王！NCT緊追在後～BTS剛好拿7次

KPOP   2024年12月25日   星期三12:26   Mico  

（封面圖源：SM娛樂、BIGHIT MUSIC、HYBE LABEL）

2024年依舊有許多KPOP音樂大放異彩！而在各大音樂節目（放送）上拿過冠軍一位最多次的人氣歌手團體，一起來看看進入榜單的佼佼者們吧～。

PS：基本上放今年拿過節目獎盃的代表性歌曲給大家參考，最多兩首。

第一名：aespa（20次）〈Supernova〉、〈Whiplash〉

第二名：NCT（17次）NCT DREAM〈Smoothie〉、NCT 127〈Walk〉

第三名：LE SSERAFIM（10次）〈EASY〉、〈CRAZY〉

第四名：(G)I-DLE（9次）〈Super Lady〉、〈Klaxon〉

第四名：BLACKPINK（9次）ROSÉ & Bruno Mars〈APT.〉、Jennie〈Mantra〉

第四名：ZEROBASEONE（ZB1）（9次）〈Feel the POP〉、〈GOOD SO BAD〉

第七名：SEVENTEEN（8次）〈MAESTRO〉、〈LOVE, MONEY, FAME〉

第七名：TWS（8次）〈plot twist〉、〈If I'm S, Can You Be My N?〉

第九名：BTS（7次）Jimin〈Who〉、V〈FRI(END)S〉

第九名：RIIZE（7次）〈Love 119〉、〈Boom Boom Bass〉

你心目中的愛曲也上榜了嗎～？

*榜單參考資料：X@블립 blip

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