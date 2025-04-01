(G)I-DLE Minnie为韩国火灾捐1亿后，又为家乡泰国与缅甸地震灾区捐出1亿

缅甸与泰国28日发生严重大地震，韩国大势女团(G)I-DLE成员Minnie身为泰国人，捐赠了一亿韩元支援缅甸及泰国的灾后紧急救助。

据《TV Daily》等韩媒报导，Minnie上月31日才向大韩红十字会捐赠一亿韩元，用於韩国正积极扑灭的史上最大野火火灾，面对自家泰国与邻国缅甸发生的大地震，她同样捐出了一亿韩元。而在更早前，2023年土耳其与叙利亚发生大地震，她也曾捐出2000万韩元。

Minnie表示自己在听到泰国和缅甸人们因地震受苦的消息后「非常痛心」，她还说：「特别泰国是我的故乡，所以心情更加沉重。想尽一点力量所以捐款，希望灾区能尽快恢复、灾民能回归安全的日常生活。」



大韩红十字会会长金哲洙表示：「Minnie的温暖之心将带给受灾户巨大的力量。」且承诺款项会迅速且透明地用在需要之处，即缅甸及泰国灾后紧急救助上，具体计画是用於灾民的粮食、医疗用品及临时住所等等。

▼Minnie稍早发布多张在泰国活动的照片，泰语写下「希望大家都度过愉快的一个月:)」，不少缅甸网友藉此篇文感谢Minnie队地震的关怀



韩星除了Minnie之外，任时完也针对缅甸受灾区儿童，向联合国儿童基金会捐赠三千万韩元。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻