是台湾人童年回忆！DKB挑战YOYO TV名曲〈卡加布列岛〉，哥哥姐姐本尊现身留言

男团DKB29日来台举行FanConcert，游戏环节挑战起〈卡加布列岛〉，回韩国更认认真真拍了一支Challenge短片，在台湾Threads上引起热烈讨论！

先回顾DKB当天FanConcert情景，主办单位突然丢出挑战，让他们跟随影片跳舞，挑战成功就有奖金可得。主办丢出的挑战就是YOYO TV名曲、台湾《蜡笔小新》电影版主题曲〈卡加布列岛〉！DKB为了重看影片做了个人技又重新挑战几次，回到韩国再完美Challenge拍短影片！



▼松鼠哥哥诞生（队长D1动物塑是松鼠）



▼熊熊哥哥(?)（成员准序动物塑是熊）



「我来到一个岛叫卡加布列岛／小黑猩猩很有礼貌欢迎我来到／来到小湖旁绿色青蛙抬头望……」DKB Challenge很快就获得YOYO TV哥哥姐姐们按赞肯定，包括草莓姐姐、南瓜哥哥、柳丁哥哥、星星哥哥、橘子姐姐、番茄姐姐、酪梨姐姐、葡萄姐姐、Kiwi姐姐、羚羊哥哥、百香果姐姐，南瓜哥哥和番茄姐姐还特别用韩语写下「太帅了」、「太可爱了」，而最资深的香蕉哥哥也出没回覆友人。部分姐姐转发到了限时动态，百香果姐姐许愿能一起跳呢！



而YOYO TV官方IG转发了此影片还上了大大的DKB的Logo，写的「卡加DANCE CHANLLENGE!!」中的「卡加」疑似更谐音韩语「가자冲吧」，双关语相当有意思。YOYO TV连幕后花絮都转发了，花絮即DKB终於挑战成功后，拿到了主办单位给的挑战成功认证，可以拿到7000台币奖金。



Threads上有网友转发说「YOYO TV要红到韩国了吗」引起热烈回响，也有人开始对DKB感到好奇，而粉丝BB们笑说DKB竟然是因此而红，还有他团粉丝希望自家偶像来台湾也能Challenge〈卡加布列岛〉呢！

顺带一提，〈卡加布列岛〉其实从去年音乐祭「火球祭」哥哥姐姐们登台表演后即引发「怀旧潮」，YOYO TV近期除了自家家族Challenge之外，亦不时跨界合作Challenge。韩星来台曾接连跳「Lucy健康操」‎引爆讨论，或许下个就是〈卡加布列岛〉了！DKB某天或许也有机会和YOYO TV哥哥姐姐合体Challenge！

▼附上最原版〈卡加布列岛〉MV、《蜡笔小新》版MV及最新版本MV



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