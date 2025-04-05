《SEVENTEEN 配配乐》官方手机游戏正式上线：13个男人，13种性格&房间&服饰随机搭配 超满足

如果还不认识SEVENTEEN也会觉得这游戏很好玩又可爱，如果是粉丝克拉（CARAT）就会被里面的细节设计给惊艳到啦！！《SEVENTEEN 配配乐》PuzzleTEEN 正式上线～。PS：居然还有独家小卡可以抽来收藏，OMG

《SEVENTEEN配配乐》以三消关卡、小岛（星球）、房间布置，和可爱的SEVENTEEN成员们一起展开奇幻冒险。



这是SEVENTEEN为CARAT精心准备的特制游戏，成员们全程参与游戏开发，游戏中充满S.COUPS、净汉、JOSHUA、JUN、HOSHI、圆佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、胜寛、VERNON、Dino等SVT成员们的高同步率Q版SD角色与剧情。还能欣赏到100%完美呈现各具特色成员魅力的精彩对话。这是款集结13位成员不同品味与创意的CARAT专属益智游戏。（里面还有许多跟团综《GOING SEVENTEEN》&《NANA TOUR》有关的服饰道具）



一开始的闯关也相当简单易上手，内含〈Very Nice〉、〈CLAP〉、〈Oh My!〉、〈HOT〉、〈Super〉、〈God of Music〉、〈MAESTRO〉等SEVENTEEN的KPOP热门曲目，完成每个关卡任务后，还会有随机一位成员跳〈Very Nice〉为你庆祝成功的舞蹈，相当可爱又疗愈



此外，游戏中还有专为CARAT准备的独家未公开小卡，透过可爱的成员SD角色与各式小卡收藏成员们的崭新面貌，外加上专辑概念照、演唱会舞台服装等实际服装为基础的各种KPOP装扮与发型，打造专属的偶像造型，灵活度极高。



其中，我个人最喜欢的就是为SEVENTEEN成员布置房间。自由摆放装饰，打造出SEVENTEEN成员的「独特专属－我的小屋」还能透过互动动画看到成员们可爱的反应。



目前闯关任务中会遇到起始岛、寒冰岛、孙悟空岛、都市岛等充满魅力的神秘岛屿等待著CARAT去探索，玩家们搭上CARAT号，与SEVENTEEN一同前往冒险基地，满足你的探索跟搜集欲吧！！



▼成员圆佑试玩游戏的影片介绍：



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