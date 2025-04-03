SEVENTEEN圆佑今天入伍！公开感性cover曲〈TOMBOY〉加上离别讯息，粉丝听完后都忍不住哭了

人气男团 SEVENTEEN 成员圆佑今天（3日）起开始服兵役，将以社会服务要员进行替代役。而他与粉丝「CARAT克拉」们许下的约定，也让人看了更加不舍。

根据所属经纪公司PLEDIS娱乐表示，圆佑於3日入伍进入训练所，接受基础军事训练，之后将以社会服务要员进行替代役。

入伍当天不会举行特别的官方活动，PLEDIS表示：「请大家避免前往替代役服役场所。」并补充道：「希望CARAT们能持续给予圆佑爱与支持，让他能够诚实履行兵役义务，并以更健康的模样回归。」

圆佑是SEVENTEEN中，第二位入伍的成员，此前第一位入伍的人，是去年9月进去服役的净汉，其他成员们将继续SEVENTEEN的团体活动。

所属公司表示：「圆佑无法参与即将於4月举行的墨西哥大型音乐节Tecate Pa'l Norte 2025，及日本粉丝见面会等服役期间的日程」，并补充道：「SEVENTEEN圆佑将透过事先准备的多样内容，持续与CARAT们见面。」让大家好好期待。

▼而圆佑个人也在昨天公开了cover曲〈TOMBOY〉（原唱：hyukoh 乐团），虽然是Hiphop队擅长RAP的低音炮，但实际上却特别热爱抒情曲，许多喜爱圆佑的粉丝，也在听完后忍不住感动落泪了。（圆佑补充了接下来要推出的两首歌不是翻唱，而是原创歌曲，希望大家也能多多收听！再见啦。还提醒粉丝们都先好好享受自己的人生，等有空的时候再来听吧！）



补一部网友分享的原唱中文歌词



【而他入伍前最后分享在Ｗeverse上的讯息】

CARAT们，大家好。

才刚说著在寒冷的天气里，哈出的白雾遮住了视线，不知不觉间，天气已经变得有些温暖了呢。

时间真的过得很快。

但这也代表我们再见的日子很快就会到来，所以希望CARAT们与其担心，不如怀著期待的心情度过这段时间。

也请大家多多照顾其他成员，

好好照顾自己的健康，认真完成假期作业，

同时也请用心欣赏我准备的歌曲哦。

我也会好好度过这短暂的休息时间，

已经迫不及待想和CARAT们一起迎接接下来的旅程了。

一直以来都很感谢大家，也非常爱你们。

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