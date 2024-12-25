《芬兰租屋生活》地狱画面曝光！车银优李帝勋偷食、郭东延厨艺获封白种元

全新韩综《芬兰租屋生活》以没有网路、没有自来水和电力的芬兰乡村Lapland（拉普兰）为背景，讲述四位韩流演员车银优、李帝勋、李东辉和郭东延在当地体验芬兰人的纯朴生活。

节目开播以来话题不绝，除了车银优佻皮形象够圈粉，大哥李帝勋亦终於在最新一集献出了人生首道料理，「惊」喜全场！观众不妨先感受一下五大亮点，再到「黄Viu」收看足本版。



1.车银优李帝勋市区偷食记

承接上集故事，四位演员分成两队展开各项任务，李帝勋和车银优需要在没有导航的情况下开车前往超市，完成大厨郭东延指定的购物清单。进城的两人相当兴奋，看到传统芬兰甜点时更口水直流，正当李帝勋陷入天人交战：「就良心来看，我们吃了雪糕又吃刨冰的话⋯⋯」车银优却笑言：「试一下味道应该没关系，不然点一份小的来吃？」结果二人真的背著两位兄弟大快朵颐，场面搞笑。



2.李帝勋首次炒蛋盐份爆表

为了慰劳在家劳动的李东辉和郭东延，李帝勋和车银优主动制作午餐，新手厨师李帝勋也展开了人生第一次下厨！在银优的帮助下，李帝勋成功生火炒蛋，但是他竟然将鸡蛋和牛油一同扔进冷锅，然后在上面大手撒盐，独特的做法令银优看到眼凸，更坚定地划清界线：「作为参考，我没有参与这道菜！」李东辉还笑言：「我打算专注晚餐⋯⋯我和帝勋哥的合约还有很长（所以不能直言伤害他）。」结果这道炒蛋竟然与番薯撞样，而且咸度堪比盐锅，令李帝勋感到相当内疚，因此他决定制作早餐必备的蓝莓果酱，最终成功挽回颜面。



3.男神逐一Solo变演唱会

在没有网路、没有手机的情况下，四位大男孩该如何打发时间？「感性担当」李东辉从韩国带来了卡式带，令芬兰小木屋秒变卡拉OK现场！他先演唱了金敦圭的抒情歌《但》，李帝勋和车银优则献上《走向我的路》二重唱，令观众耳朵怀孕！



4.郭东延车银优入厨获赞

踏入芬兰生活的第二个晚上，晚餐交由一等厨师郭东延和车银优负责。独居长达14年的郭东延厨艺十分了得，不但包办了煮饭一职，更亲自熬煮了白菜大酱汤，获李东辉封为「芬兰的白种元：芬种元」；车银优则为大家炮制了母亲的拿手菜辣炒猪肉，让全体成员品尝到家乡的味道，哥哥们也赞不绝口。



5.李东辉接棒地狱厨神？

在下回预告中，李东辉跟随老板李帝勋的步伐尝试炒蛋，但是他竟然加入了白菜和薯片，看起来惊吓度十足，郭东延更表示：「又变成番薯了！」



另外，四人将搬到第二个住处展开新生活，想紧贴他们的芬兰之旅，就要逢星期五晚上9点45分到「黄Viu」收看《芬兰租屋生活》了。

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