「成为我最后的爱吧♥」《我家的熊孩子》金俊昊动人求婚金智珉泪水满溢，旁人都哭了！

《我家的熊孩子》班底、谐星金俊昊，2022年4月认爱小9岁的谐星后辈金智珉，一个在韩国演艺圈有「谐星之父」之称，一个有「最美女谐星」之称，这对明星情侣交往以来颇受瞩目，两人也不避讳在各大节目放闪、明白地公开双方目标是结婚。交往两年多以来，本月金俊昊总算向金智珉求婚，求婚过程就在《我家的熊孩子》公开。

昨晚（22日）播出的《我家的熊孩子》特地请到金智珉妈妈做客，节目如此盛重，到底会播出什么重要内容大略可猜测到了，不过金智珉妈妈表示什么都不知道。播出的内容，金俊昊先是和金智珉一起进行情侣健康检查，金俊昊糟糕的体力与健康状况不时引发笑声，但也令人担忧。在金智珉做内视镜检查时，金俊昊竟然偷跑！？

金俊昊换装跑回公司，公司有李常敏在等他，原来他联手李常敏策画了求婚！两人相当认真在紧凑的时间下彩排，金俊昊的计画是利用电梯，亲自爬一层层楼梯用素描本向金智珉示爱，最后在顶楼对金智珉求婚。彩排过程可见金俊昊体力相当差，能否顺利完成构思的求婚内容令人堪忧，不过正式求婚意外地非常顺利！



原来，金俊昊愿意如此吃力地爬楼梯，是想展现自己愿意重视身体健康的决心，呼应了稍早的健康检查内容。过程金俊昊也向金智珉承诺会戒菸（只借菸草XD，电子菸先略过）、戒酒，拿著白糖制作的假酒瓶砸向自己时，可要吓坏金智珉和观众们了。



到了最关键的顶楼，金智珉见到精心布置的场地笑得很开心，看了金两人回忆影片终於止不住泪水，外头金俊昊和李常敏也忍不住哭了，两人甚至抱在一起，棚内主持人徐章焄与特别MC李贤伊同样受到感染……金俊昊唱著歌走进顶楼，和金智珉相视又视一阵泪水爆发。



「感谢你能喜欢这个有很多不足的欧巴，以后不要生病，我们要一直爱下去。」金俊昊下跪掏出戒指：「要和欧巴结婚吗？」金智珉：「突然，太突然了……给我戴上。」戴上戒指（虽然有点紧）后两人紧紧相拥。



「谢谢你，我能够再次喜欢上别人。」「我们一起合作的第一个节目还记得吗？以后20年、30年……50年都想这样和你一起老去，成为我最后的爱吧！」「对小事就感到幸福的智珉，俊昊想给她更多幸福。」俊昊真诚的一字一句令人动容，节目开出全韩13.4%收视率，最高飙到16%，那瞬间就在金俊昊在顶楼门外哭泣、徐章焄等人受感染一起哭的时刻。

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