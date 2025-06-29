从IU、朴宝英到陆星材、秋泳愚，大势韩星挑战极限演技「一人二角」获好评

上半年有不少优质韩剧跟观众见面，大家有没有发现，其中竟多达4部都有「一人分饰两角」这一元素，而且从剧情到演员表现都相当精彩！

朴宝英在目前播出的tvN周末剧《未知的首尔》里饰演双胞胎「未知」与「未来」，姐妹俩外貌相同，却有著完全相反的性格、过著截然不同的人生。 剧中，姐姐深受职场排挤困扰，在妹妹提议下互相交换生活，从谎言出发、最终找回真爱与人生，是一部细腻动人的浪漫成长剧。



朴宝英出道20年首次挑战一人二角，尽管是初次尝试，却获得观众一致赞誉。 朴宝英饰演「未知」时活泼热情、自由奔放，饰演「未来」时则沉静内敛、谨言慎行，在眼神、语气等细节上做出明显区分，完美诠释出两位性格与气质天差地远的角色，让观众追剧时丝毫不会感到困惑，只有默默赞叹宝英的演技实力。



在此之前，IU也在Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》里挑战饰演母女两个角色，分别是「吴爱纯」与她的女儿「梁金明」。 IU细腻诠释了爱纯从少女成为年轻母亲的过程，以及金明从大学生到成家立业再成为母亲的经历，不仅诠释了温厚无私的母性之爱，也深刻描绘出子女对父母的依恋之情，为观众带来深深的共鸣与感动。



不久前剧终的SBS奇幻剧《鬼宫》里，男团BTOB成员陆星材也带来了完美的一人二角表现：同时饰演忠诚聪慧的检书官「尹甲」，以及附身於尹甲的恶神螭龙「强铁」，依次呈现出温柔真挚与贪婪邪魅两种截然不同的面貌。 陆星材拥有灵活的喜剧感与深层的情绪演技，精彩表现获观众称赞「附身专业演员」，也让《鬼宫》获得各国观众喜爱。



最后，秋泳愚（秋英宇）在JTBC电视剧《玉氏夫人传》中，同时饰演出身名门却成为说书人的庶子「宋諝仁」，与正统两班家族长子「成允谦」。 秋泳愚以超越新人之姿的稳健演技，成功诠释了两个身份的转换，并收获众多演出邀约。



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