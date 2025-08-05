独居、事业受挫、经济困难、网路恶评不断、与家人疏远…宋英奎孤身生活猝然离世

实力派演员宋英奎於8月4日骤然离世，享年52岁，消息震惊娱乐圈。

据警方通报，他於当日上午8时许被一名女性发现在京畿道龙仁市处仁区一辆车内失去意识，经报警确认死亡。 警方目前仍在调查具体死因与相关情况。

据宋英奎的亲近人士爆料他近期面临极大压力，不仅影视作品减少、收入锐减，又遇家中经济困难，妻子经营的咖啡厅也因景气不佳受到冲击。 夫妻两人虽努力工作，仍难以支撑整体生活开销，导致生活陷入困境。

这位知情人表示，宋英奎在去年与妻子及女儿分居，独自居住於盆唐某公寓，继续从事演艺工作。 然而在今年6月19日，他因酒后驾驶被警方查获，当时酒测结果达到吊销驾照的标准（血中酒精浓度超过0.08%），行驶距离约5公里。 该事件曝光后，他不得不接连退出出演的多部作品，包括正在播出《退货儿童》及《TRY：我们成为奇迹》，以及原定参演的舞台剧《莎士比亚的爱情》等。与此同时，宋英奎的心理状态急剧恶化，知情人士还透露：「（酒驾报导后）他非常痛苦於恶意的报导与留言，加上周围的环境和状况都非常不好。」



知情人士难掩悲痛表示：「虽然酒驾的确是个错误，但宋英奎是一位极具才华且性格温和的人，让人很唏嘘。 如果当时有人能多陪伴他，一起解决问题，或许一切不会发展到这个地步。」

宋英奎自出道以来在多部影视作品中展现精湛演技。 最为人熟知的角色包括电影《鸡不可失》中的刑警队长「崔班长」，以及话题职场剧《棒球大联盟》中饰演运营组长「吴思勋」。 他亦参与《玉氏夫人传》、《地下菁英》系列、《检法男女》系列等人气剧集，以沉稳气场及深刻表现获得观众肯定。



此外，宋英奎的灵堂设於京畿道龙仁市Davos医院丧礼场特1号室，由其妻子与两名女儿担任治丧家属。 出殡仪式预定於8月6日上午8点举行，长眠之地为含白山追悼公园。

他的突然离去，不仅让粉丝与同业震惊，也为韩国演艺圈投下沉重阴影。

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