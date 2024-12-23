55岁严正化自曝结婚计画：「结婚前是最好的时期」白智荣预约演唱婚礼祝歌！

歌手兼演员的严正化在YT节目中自曝自己的婚礼计画。日前在严正化自己的YT频道节目中，邀请了歌手白智荣成为嘉宾演出，虽然两人作为SOLO女歌手活动了很长一段时间，但同框出演节目这还是头一回，白智荣也不断表达对严正化的尊敬以及喜爱。

不过白智荣也突然对严正化抛出了个疑问「不结婚吗？」严正化直言结婚是件疯狂的事，并说自己本来是没有结婚的念头，不过现在反而觉得这个时期结婚似乎才是真正的结婚，像有些自在的朋友们那样，或许想生孩子那样的情形是不一样的。白智荣也附和表示，就是要遇见能够同行的另一半。所以严正化认为目前正在度过最好的时期，并且人类平均寿命延长至所谓的「百岁时代」，表示自己只走了一半。



白智荣表示自己为何要提起这个问题呢，是希望某天如果严正化真的想结婚的话，请一定要找她去演唱婚礼祝歌，严正化还开玩笑问她「你要来唱「像中枪一样」吗？」白智荣赶紧表示自己挑选的曲目是「爱情病」以及「不要忘记」。严正化也表示希望这个想法能够成真。



节目的最后．白智荣也表示希望自己尊敬的前辈严正化能够保持身体健康．这样才能好好度过60岁与70岁．做为后辈．白智荣会时刻关注著前辈过著怎么样的人生．希望能够学习并且向严正化看齐。



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