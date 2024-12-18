厉云、尹相铉、GHOST9李津宇出席《纳米比》发表会，高贤廷身体不适临阵缺席

Genie TV原创剧《纳米比》（나미브Namib，中译纳米布，台译星星闪耀的夜晚）16日举行制作发表会，男主角厉云与尹相铉、李津宇以及副导演姜民求出席，不见女主角高贤廷与主导演韩相宰。
《纳米比》描述被解雇的明星制作人姜秀贤（高贤廷 饰），与被淘汰的长期练习生刘振宇（厉云 饰），为各自的目标而前行的故事。主演除了《假面女郎》高贤廷与《闪亮的西瓜》厉云之外，还有《回到18岁》尹相铉与《咖啡因罗曼史》李津宇（男团GHOST9成员），分别饰演高贤廷的丈夫「沈俊锡」与儿子「沈振宇」，而导演为《残酷的实习生》韩相宰与《争锋相辩》姜民求。
*更完整戏剧介绍：
〈「高冷沙漠」高贤廷vs「暗涌大海」厉云！全新韩剧《Namib》首只预告：明星制作人与长期练习生的相遇〉
据韩媒报导，高贤廷在发表会开始前2小时身体突发状况所以无法参与，高贤廷经纪公司NS ENM（原IOK Company）也表示高贤廷本身健康就有问题，多次在片场晕倒，一向都是用精神克服，而今是撑不住才前往急诊室，按照医护人员的诊断决定临时不参加发表会。
虽然高贤廷没能出席，但发表会上导演与演员仍多次提及高贤廷，姜民求导演透露剧组选择高贤廷演出的理由，是认为女主角明星制作人姜秀贤需要细腻的表现，高贤廷很适合，高贤廷确实也展现了许多细腻的眼神，连微小的手势也能传达情感和共鸣。厉云则说自己要和大前辈高贤廷演戏紧张到睡不著，但高贤廷在片场能引导他进入状况。
由於《纳米比》尚未杀青，今（18）日有拍戏行程，姜民求导演表示高贤廷付出相当多努力、很辛苦，相信她能克服并陪伴大家到最后。少了高贤廷相当可惜，厉云、尹相铉与李津宇团体照只能「三男」一起拍摄，不过从现场记者捕捉的镜头来看，三人也颇有火花，厉云和李津宇两个后辈还对著前辈尹相铉的脸比脸颊爱心。
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