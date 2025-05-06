李浚荣《惊六》秀跳技！再跳U-KISS爱歌〈好欺负吗〉啊！李美度竟听成「刘Quiz」XD

男团U-KISS及限定男团UNB出身李浚荣，目前在戏剧圈接连演出《苦尽柑来遇见你》与《弱美男英雄Class 2》再创事业高峰，日前他为了宣传新戏《24小时健身俱乐部》至综艺《惊人的星期六》，大秀舞技！

李浚荣和同为《24小时健身俱乐部》主演的Apink郑恩地、李美度一同到访。点心游戏听前奏猜歌环节，李浚荣听到ULALA SESSION〈美丽的夜晚〉前奏便胸有成竹：「呃啊啊啊啊啊――」马上答对！还游刃有余地跳起舞！搞笑的是，「惊宝」金东炫录影已录到一半还搞不清楚状况：「是歌手吗？」明明节目开场就已介绍李浚荣是U-KISS出身，还播了他的Solo曲〈Curious About U〉！



▼〈Curious About U〉MV



《惊六》点心游戏必定会有来宾相关题目，果不其然出了U-KISS名曲〈好欺负吗〉，KEY一听就喊：「这怎么会不知道？」结果郑恩地打Pass给李美度，李美度看起来不太知道U-KISS说成「刘Quiz」，刘在锡和曹世镐的节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》！李美度答错后一脸茫望向李浚荣，李浚荣直呼：「什么嘛！」同剧演员友谊瞬间破裂XD。



最后是由朴娜勑抢答成功并跳了重点舞蹈，李浚荣也站起来小跳了下。答错的李美度还被Boom用《刘QUIZ ON THE BLOCK》台词「You Quiz？」调侃哩！



▼《惊六》本集精华影片（台湾观众可至friDay影音收看）



回顾李浚荣的U-KISS时期，他是2014年加入U-KISS的新成员「Jun」，待到2022年约满，虽没参与〈好欺负吗〉2011年发行的时期，但加入后也表演了不少舞台。他离开U-KISS后，虽没参与2023年出道15周年重组，但曾献上祝福，每次受媒体或杂志采访也不避讳提到U-KISS。去年他曾回答U-KISS最爱歌曲即〈好欺负吗〉，表示应该是所有成员都爱的，甚至夸下海口说「闭著眼睛也能跳」，若遇到成员想那么试试看。



▼〈好欺负吗〉MV



▼李浚荣在U-KISS重组时献过祝福



▼李浚荣《COSMOPOLITAN》采访



李浚荣本身就擅长跳舞、热爱跳舞，同样的采访便透露自己备战FREE STYLE舞蹈比赛，前阵子在另档节目《屋塔房的问题儿童们》透露进了16强。更早在《十五夜频道》时，‎《苦尽柑来遇见你》搭档演员IU便爆料他下戏后还去练舞‎呢，而他IG亦常常分享自己跳舞影片，热爱程度可不一般。



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