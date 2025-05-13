【韩网热门】高允贞车银优合拍广告！网惊呼太养眼「脸天才们的相遇」

高允贞从2022年开始为韩国潮流服饰品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD担任代言人，今年3月车银优也加入，最近品牌方公开了两人合作拍摄的广告，双重颜值暴击、 真的太养眼！

韩国网友评论：

1. 疯了疯了，高刺激画面

2. 历代级颜值组合

3. 真的是仙男仙女

4. 脸天才们的相遇

5. 终於找到了！能和车银优产生化学反应的女演员



6. 大帅哥和大美女只是简单对视都让人感觉化学反应爆棚

7. 完全没想过的组合，黑白那张氛围感尤其强烈

8. 这样才对！高允贞这样的女神就应该和超帅的男神合作，这才是大家想看的！

9. 把《机智住院医生生活》硬喂给我的东西吐掉了

10. 眼睛和心灵感到十分愉悦



11. 两个人长得很像耶，高允贞很帅气，车银优很美

12. 也许是画风太像了，比起情侣更像兄妹的感觉呢kkk

13. 这个组合居然只拍广告就结束了吗？ 太可惜了

14. 两位赶快拍一部作品吧

15. 银淑啊，拜托了！请这两位演员拍一部爱情剧吧



出处：https://theqoo.net/hot/3734053674

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