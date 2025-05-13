【韩网热门】高允贞车银优合拍广告！网惊呼太养眼「脸天才们的相遇」
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【韩网热门】高允贞车银优合拍广告！网惊呼太养眼「脸天才们的相遇」

明星   2025年5月13日   星期二13:40   Sani  

（封面图源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截图）

高允贞从2022年开始为韩国潮流服饰品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD担任代言人，今年3月车银优也加入，最近品牌方公开了两人合作拍摄的广告，双重颜值暴击、 真的太养眼！

韩国网友评论：
1. 疯了疯了，高刺激画面
2. 历代级颜值组合
3. 真的是仙男仙女
4. 脸天才们的相遇
5. 终於找到了！能和车银优产生化学反应的女演员
（图源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截图）

6. 大帅哥和大美女只是简单对视都让人感觉化学反应爆棚
7. 完全没想过的组合，黑白那张氛围感尤其强烈
8. 这样才对！高允贞这样的女神就应该和超帅的男神合作，这才是大家想看的！
9. 把《机智住院医生生活》硬喂给我的东西吐掉了
10. 眼睛和心灵感到十分愉悦
（图源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截图）

11. 两个人长得很像耶，高允贞很帅气，车银优很美
12. 也许是画风太像了，比起情侣更像兄妹的感觉呢kkk
13. 这个组合居然只拍广告就结束了吗？ 太可惜了
14. 两位赶快拍一部作品吧
15. 银淑啊，拜托了！请这两位演员拍一部爱情剧吧
（图源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截图）

出处：https://theqoo.net/hot/3734053674

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