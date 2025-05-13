BTS 防弹少年团 j-hope，安可演唱会全席售罄！证明了自己坚不可摧的人气

j-hope 的solo活动期间，出演了多部综艺展现令人无法忽视的存在感！就连演唱会最终场的门票，也被粉丝们一扫而空啦～。

根据 BigHit Music 今天（13日）的最新消息中，j-hope 将於6月13日至14日两天，在京畿高阳综合运动场主竞技场举办的世界巡回安可演唱会《HOPE ON THE STAGE FINAL》，在12日晚间8点举行的官方粉丝俱乐部优先预购中，便已全席售罄。



《HOPE ON THE STAGE FINAL》作为他本次世界巡演的最终场，备受瞩目。j-hope 预计将展现更加深厚的音乐实力与压倒性的舞台掌控力，带来一场高完成度的演出。无法亲临现场的粉丝也能透过线上直播一同欣赏演出。



j-hope 目前正透过涵盖首尔、布鲁克林、芝加哥、墨西哥城、圣安东尼奥、奥克兰、洛杉矶、马尼拉、崎玉、新加坡、雅加达、曼谷、澳门、台北、大阪等15个城市，共31场演出的世界巡演与全球粉丝见面。其中，他也成为首位在美国洛杉矶 BMO 体育场举办个人演唱会的韩国 solo 歌手。





此外，j-hope 近期接连推出数位单曲〈Sweet Dreams〉与〈MONA LISA〉，持续以 solo 艺人的身份展开活跃的音乐活动。



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