怕高允贞首次录综艺太紧张！申沅昊PD亲自到《刘QUIZ》现场应援，《机智住院医生生活》剧组也送上咖啡车！

申沅昊PD和《机智住院医生生活》剧组太暖了吧！

因出演电视剧《机智住院医生生活》的「吴怡瑛」而成爲话题的演员高允贞出演30日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》。这是她首次出演综艺，看得出来非常紧张，在公开场合经常表现出紧张的高允贞表示：「拍剧拍电影的时候可以剪辑，但是颁奖典礼和制作发表会是直播，很怕会失误。」刘在锡就说他们这里也可以剪辑，高允贞也马上笑开怀 XD



为了高允贞不那么紧张，刘在锡说：「今天《机智住院医生生活》剧组听说你要上节目了，还送咖啡车，喝了温暖的茶，好好享用了。」咖啡车上还用吴怡瑛写了三行诗，而三行诗的主人公正是申沅昊PD。接著...申沅昊PD时机很刚好的出现在录制现场，吸引人们的视线。



刘在锡问道：「今天为什么特地来为允贞加油呢？」申沅昊PD回答说：「因为担心那位朋友，她真的是很好的演员、也是很帅气的演员，但...她还不够像个艺人，因爲她太紧张，太害怕了，所以想来帮她加油打气，所以想请（在锡）大哥和世镐多多照顾我们允贞。」



而《机智住院医生生活》讲述在「钟路律帝医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程。播出后引发热烈讨论，第6集以5.5％的收视创下自身最高，期待之后收视越来越好啦！



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