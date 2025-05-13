李尚敏结婚《认识的哥哥》就有前兆！曾接闵庚勋胸花！真情告白成员逼哭希澈

李尚敏（原译李常敏）身为《我家的熊孩子》与《认识的哥哥》班底，11日《我家的熊孩子》公开登记结婚过程，前一日《认识的哥哥》481集则同闵庚勋宣布结婚时，让李尚敏亲自说明结婚原委。

*先前报导回顾：

‎〈李尚敏要闪婚好友没人知！与新娘相差10岁仅交往4个月！金俊昊&徐章焄证婚有洋葱〉‎

和《熊孩子》说的一样，李尚敏把对方视为天使般降临的人，今年1月恐慌症发时连络女方后真正搭上线，当时他的身心崩溃状态在《认哥》456集曝光过。双方交往3个月便决定结婚，现在是交往4个月。而他在《认哥》更透露以往感情上不太顺利是因为只仅於电话交流，但女方会再打电话关心他状况。



而《认哥》上上集479集（韩语字幕误打482集）国际情侣特辑，李尚敏写了给未来伴侣的诗与信，他曾形容未来伴侣是「幸运草」一度被笑写的信是不是幸运信，但他极真挚让李寿根和希澈觉得「应该有对象了」。回顾那封信，李尚敏说写了「我会等你」正是期待答覆，他说：「交往只有3、4个月，每个瞬间都很急迫的感觉，不是她感觉这辈子无法再结婚了。」



李尚敏还透露女方侄子侄女（或外甥）很喜欢他，但他们见到他说：「为什么大叔（现应喊姑丈）在《认识的哥哥》里一句话都不说。」李尚敏很冲击但有智慧地回答：「忍耐也是我的工作。」

李尚敏会顺利结婚，说不定也得归功希澈没接到的，闵庚勋结婚时丢的胸花。《认哥》成员们紧密度不仅如此，希澈说剩徐章焄能被开离婚玩笑「很伤心」，不过李尚敏听了真情流露，向共处近10年的成员们告白：「心里很放不下的朋友们就是《认识的哥哥》朋友们，每天、每周，从我很艰难的时候开始，到现在度过了十年，你们都一直欢迎我，是在我身边守护的朋友们。」希澈听了掉眼泪。



「可以和大家约定的是，遇见了可以一辈子在一起像天使般的人，我会幸福的生活，希望各位不要担心，为我都多多加油。」李尚敏最后向观众表达谢意并深深鞠躬。

YouTube相关精华影片已达30万观看次数，230多则留言祝福李尚敏，如「一直以来经历辛苦和苦难的李尚敏，现在完全有资格只走花路」、「妈妈看到的话一定会很高兴的……恭喜你，要好好生活、身体健康」、「恭喜，为什么看了会想哭呢，祝福幸福一辈子」、「不管过去如何都展现了负责任的模样，对一些人来说是很好的榜样，现在不用刻意把自己逼到角落了，可以再幸福一点！」……等等。

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