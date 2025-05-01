8年专业美术生背景不是说说而已！高允贞画Timothée Chalamet震撼全场，但笔下的刘在锡&曹世镐却是这样的...

因主演tvN热播剧《机智住院医生生活》而人气急升的演员高允贞，日前登上综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，不仅分享了鲜为人知的出道经历，更公开了她深藏多年的绘画实力，令主持人刘在锡与曹世镐惊叹不已。

在4月30日播出的《刘QUIZ》第291集中，高允贞作为嘉宾登场。 近期因在《机智住院医生生活》中饰演女主角「吴怡瑛」而备受关注的她，其实拥有8年美术专业背景。 她曾就读於首尔美术高中，并以2015级身份进入首尔女子大学现代美术系，是名副其实的美术学子。

谈及出道契机，高允贞坦言：「当时只是普普通通的一名大学生，摄影系的学姊建议我参加《大学周刊》的徵选，我还问她『只要报名就能上吗？』结果真的成功了。」随后陆续有Casting的联系打到系办公室。 起初她对演艺圈并无兴趣，甚至请学校不要再提供联络方式。 然而，一位后来成为她现任经纪公司的代表说服她：「你没试过怎么知道不行？ 试试看吧，不合适再放弃也不迟。」最终她决定休学，开始接受演技训练，踏上演员之路。

节目中，制作组首次公开了高允贞的绘画作品。 她所绘的脚部写实画细腻逼真，让刘在锡惊呼：「我以为是照片！」高允贞则谦虚地表示：「是参考照片画的啦。」此外，她还展示了一幅以演员Timothée Chalamet为主题的素描，画风精致，展现出专业的绘画水准。



节目高潮之一莫过於高允贞现场为刘在锡与曹世镐速写肖像。 虽是即兴作画，但她快速完成的作品却令两位主持人哭笑不得，和之前的Timothée Chalamet画作画风完全不同，刘在锡看著画作忍不住笑说：「画风很有亲切感，可能刚刚是因为看了Timothée的画吧......」最终画像被打趣为「画成了婴儿」，现场笑声不断。 制作组也机智地以字幕补充：「真的是同一个人画的......」强调她的画风多变。



在《机智住院医生生活》中展现演技实力的高允贞，如今又以出色的艺术才华令人刮目相看。 她的多面魅力，也让观众对她今后的演艺活动充满期待。

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