灿烈许愿2025年全力奔跑，像今年一样开心做音乐！今年二度高雄开唱最爱这一味

韩国人气男星EXO成员灿烈，将於12月28日在高雄流行音乐中心举办「CHANYEOL SOLO CONCERT in TAIPEI」个人演唱会，他表示难忘多年前在高雄拍摄团综《EXO的爬梯子世界旅行》时吃到的牛肉面．直呼希望能在同一家店里再吃一次。

出道12年的灿烈，今年推出首张个人专辑《Black Out》，展现创作歌手的多元面貌。他透露，自己没有特定的创作习惯，反而喜欢等待灵感的到来，并将脑海中浮现的旋律记录下来，等到写歌时再使用。本次选择「都市风景」这个标题，灿烈表示这象徵著自己12年来的活动轨迹，彷佛一场关於成长的缩影。而身为首尔人的他，也特别推荐海外粉丝到圣水洞走走。



对於明年的目标，灿烈希望在2025年持续全力以赴，表示：「2025年也会是全力奔跑的一年，因为刚刚踏出起跑线，所以我想继续全力冲刺！」希望2025年也能像今年一样愉快地做音乐，带给大家很多好听的歌曲。至於迎接2025年第一天的到来，他则感性表示：「最幸福的时刻，就是和粉丝们一起在舞台上唱歌。」谈及即将在高雄举行的演唱会，他也表示，对高雄的海景印象深刻，虽然行程紧凑可能无法亲自造访，但仍期待未来有机会悠闲地感受这座城市的海滨风情。「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市风景（City-scape） in ASIA」高雄站将於12月28日在高雄流行音乐中心举行。



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