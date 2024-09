就是那么暖！神童担任Super Junior-D&E演唱会嘉宾收到生日祝福！就算VCR也要「激情」演出

Super Junior-D&E(东海、银赫)28、29日於首尔开唱,是他们从SM娱乐自立门户「ODE娱乐」后首次展开世界巡演,两日现身的嘉宾不少,最有效果且最温馨的桥段就在一同表演的大队队友神童身上!

入场就有E.L.F.兼&(ANNIE,D&E粉丝名)眼尖神童入场,并祝福他当日9月28日生日快乐,甚至群起唱起生日快乐歌来,相当温馨。原来,神童不只是入场欣赏,更上台和D&E合唱2020年和一起创作且合唱的〈我的名字〉(What Is Your Name?),气氛嗨翻天。



▼神童自己也分享演出画面赞许「很完美」



据到场的E.L.F.(IG@violet_alive)说明,神童上台后想录下大家替他唱生日快乐歌的场面,便请大家唱,结果D&E老早准备好惊喜,把蛋糕推出来一起替神童盛大庆祝一番,神童又惊又喜!



▼神童亲自录下全场祝福画面



这画面不禁让人想起去年去年6月25日Super Junior-D&E首尔场Fancon‎,D&E cue台下的厉旭并祝福21日刚过生日的他,还让乐队老师弹奏、和E.L.F.一同唱生日快乐歌;今年2月3日圭贤生日‎,圭贤出席另个小分队L.S.S.(利特、神童、始源)的演唱会力挺队友,L.S.S.准备蛋糕也让全场唱生日快乐歌献给他。虽说SJ经常自嘲是「橱窗队友」,但确实展现满满团魂,就算「分家」(成员均与SM续团约外,部分成员另外成立或签约新经纪公司)也不改变。



回到此次D&E演唱会,神童隔日29日便没出现了,不过一样「袒胸激情演出」,用VCR取代,多了的飘逸发型更为搞笑。台下观赏的始源特别录下这段tag神童喊:「You’re the bsst! 」神童收到后转发。



顺带一提,29日除了始源之外,还有圭贤与「前队友」强仁、NCT道英,以及是E.L.F.且前阵子曾上D&E YouTube节目的(G)I-DLE雨琦,28日则有东方神起瑜卤允浩与SHINee珉豪,相当热闹。



▼圭贤与始源,有E.L.F.拍到两人在东海唱自己写给大队的歌〈别如雨般离开〉(One More Chance)时,始源一度搂著圭贤



▼道英



▼后台合影,左至右为道英、圭贤、东海、始源、银赫



▼雨琦和雨琦妈妈



After #Yuqi dances and gestured a big heart, Super Junior's Donghae and Eunhyuk also said hello to Yuqi's mom who's with her in the concert



https://t.co/rgZ6ah3VrK https://t.co/fjZPHrN0uV pic.twitter.com/WEpbaiQ1O3