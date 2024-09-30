就是那么暖！神童担任Super Junior-D&E演唱会嘉宾收到生日祝福！就算VCR也要「激情」演出

Super Junior-D&E（东海、银赫）28、29日於首尔开唱，是他们从SM娱乐自立门户「ODE娱乐」后首次展开世界巡演，两日现身的嘉宾不少，最有效果且最温馨的桥段就在一同表演的大队队友神童身上！
入场就有E.L.F.兼&（ANNIE，D&E粉丝名）眼尖神童入场，并祝福他当日9月28日生日快乐，甚至群起唱起生日快乐歌来，相当温馨。原来，神童不只是入场欣赏，更上台和D&E合唱2020年和一起创作且合唱的〈我的名字〉（What Is Your Name?），气氛嗨翻天。
2024 D&E ECLIPSE SEOUL D1— YEEROU (@sakura02413) September 28, 2024
童哥來看赫海啦！！！！
安妮們唱生日快樂給他聽～～～#SHINDONG #신동 #SUPERJUNIOR #슈퍼주니어 pic.twitter.com/ani8aNqUW1
2024 SUPER JUNIOR D&E ECLIPSE SEOUL D1— YEEROU (@sakura02413) September 28, 2024
Whats your name
： 지금부터 신오빠！
救命我直接叫爛#신동 #SHINDONG#동해 #DONGHAE#은혁 #EUNHYUK#슈퍼주니어DnE #SuperJuniorDnE pic.twitter.com/Y2wHBxXIq5
2024 SUPER JUNIOR D&E ECLIPSE SEOUL D1— YEEROU (@sakura02413) September 29, 2024
童哥上台走了一通伸展台後
赫海對於童哥的深V造型非常感興趣
豆海叫哥把背也露出來吧
赫宰知道裡面真的沒穿笑翻之後回手一個就要脫童哥衣服
：真的沒穿孩子們#동해 #DONGHAE#은혁 #EUNHYUK#신동 #SHINDONG#SUPERJUNIOR_DNE pic.twitter.com/0A7nZTz6Hz
据到场的E.L.F.（IG@violet_alive）说明，神童上台后想录下大家替他唱生日快乐歌的场面，便请大家唱，结果D&E老早准备好惊喜，把蛋糕推出来一起替神童盛大庆祝一番，神童又惊又喜！
这画面不禁让人想起去年去年6月25日Super Junior-D&E首尔场Fancon，D&E cue台下的厉旭并祝福21日刚过生日的他，还让乐队老师弹奏、和E.L.F.一同唱生日快乐歌；今年2月3日圭贤生日，圭贤出席另个小分队L.S.S.（利特、神童、始源）的演唱会力挺队友，L.S.S.准备蛋糕也让全场唱生日快乐歌献给他。虽说SJ经常自嘲是「橱窗队友」，但确实展现满满团魂，就算「分家」（成员均与SM续团约外，部分成员另外成立或签约新经纪公司）也不改变。
230625 팬콘 Day2 려욱— 캍 (@_oeo_0701) June 25, 2023
끼부리는 려욱이 귀여워#려욱 #RYEOWOOK pic.twitter.com/yogQnzW3i1
回到此次D&E演唱会，神童隔日29日便没出现了，不过一样「袒胸激情演出」，用VCR取代，多了的飘逸发型更为搞笑。台下观赏的始源特别录下这段tag神童喊：「You’re the bsst! 」神童收到后转发。
หัวจะปวดมาก ตัวจริงไม่มา แต่ .. 55555555555 #슈퍼주니어DnE #SuperJuniorDnE#DONGHAE #EUNHYUK #동해 #은혁 #ECLIPSE #SHINDONG pic.twitter.com/OsB81NNGCi— 메이 (@Mayxdz) September 29, 2024
顺带一提，29日除了始源之外，还有圭贤与「前队友」强仁、NCT道英，以及是E.L.F.且前阵子曾上D&E YouTube节目的(G)I-DLE雨琦，28日则有东方神起瑜卤允浩与SHINee珉豪，相当热闹。
▼圭贤与始源，有E.L.F.拍到两人在东海唱自己写给大队的歌〈别如雨般离开〉（One More Chance）时，始源一度搂著圭贤
규현이도 분명 즐겼다.. pic.twitter.com/KdZemqWqR8— Siwon Choi (@siwonchoi) September 29, 2024
240929 슈퍼주니어 디앤이 이클립스 콘서트— 하베 (@heiboe_bl) September 29, 2024
슈주 노래를 부르는 동해를 보는 시원, 규현
-비처럼 가지 마요#SuperJuniorDnE #동해 #은혁 #ECLIPSE #EUNHYUK #DONGHAE #SIWON pic.twitter.com/pu7N8CnfmN
▼道英
친구가 보내준 도영이— 아기배찬 (@zzing0420) September 29, 2024
오늘 도영이 공연 보러 갔네에에#도영 #DOYOUNG pic.twitter.com/i5NEL3WVRA
▼雨琦和雨琦妈妈
After #Yuqi dances and gestured a big heart, Super Junior's Donghae and Eunhyuk also said hello to Yuqi's mom who's with her in the concert— GZB_우기우끼끼_2YEON (@RunBabyRunnnnnn) September 29, 2024
https://t.co/rgZ6ah3VrK https://t.co/fjZPHrN0uV pic.twitter.com/WEpbaiQ1O3
▼珉豪&允浩
2024 SUPER JUNIOR D&E ECLIPSE SEOUL D1— YEEROU(@sakura02413) September 28, 2024
介紹完允浩說：你們兩個幹嘛一直黏在一起到底幹嘛這樣啊！！
然後叫珉豪起來打招呼，又叫他要90度鞠躬呀！珉豪還乖乖配合哈哈哈哈
一直불꽃 카리스마 민호 超好笑哈哈哈哈#은혁 #EUNHYUK#동해 #DONGHAE#민호 #MINHO pic.twitter.com/NAMqi7NLqy
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