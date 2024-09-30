就是那么暖！神童担任Super Junior-D&E演唱会嘉宾收到生日祝福！就算VCR也要「激情」演出

Super Junior-D&E（东海、银赫）28、29日於首尔开唱，是他们从SM娱乐自立门户「ODE娱乐」后首次展开世界巡演，两日现身的嘉宾不少，最有效果且最温馨的桥段就在一同表演的大队队友神童身上！

入场就有E.L.F.兼&（ANNIE，D&E粉丝名）眼尖神童入场，并祝福他当日9月28日生日快乐，甚至群起唱起生日快乐歌来，相当温馨。原来，神童不只是入场欣赏，更上台和D&E合唱2020年和一起创作且合唱的〈我的名字〉（What Is Your Name?），气氛嗨翻天。



▼神童自己也分享演出画面赞许「很完美」



据到场的E.L.F.（IG@violet_alive）说明，神童上台后想录下大家替他唱生日快乐歌的场面，便请大家唱，结果D&E老早准备好惊喜，把蛋糕推出来一起替神童盛大庆祝一番，神童又惊又喜！



▼神童亲自录下全场祝福画面



这画面不禁让人想起去年去年6月25日Super Junior-D&E首尔场Fancon‎，D&E cue台下的厉旭并祝福21日刚过生日的他，还让乐队老师弹奏、和E.L.F.一同唱生日快乐歌；今年2月3日圭贤生日‎，圭贤出席另个小分队L.S.S.（利特、神童、始源）的演唱会力挺队友，L.S.S.准备蛋糕也让全场唱生日快乐歌献给他。虽说SJ经常自嘲是「橱窗队友」，但确实展现满满团魂，就算「分家」（成员均与SM续团约外，部分成员另外成立或签约新经纪公司）也不改变。



回到此次D&E演唱会，神童隔日29日便没出现了，不过一样「袒胸激情演出」，用VCR取代，多了的飘逸发型更为搞笑。台下观赏的始源特别录下这段tag神童喊：「You’re the bsst! 」神童收到后转发。



顺带一提，29日除了始源之外，还有圭贤与「前队友」强仁、NCT道英，以及是E.L.F.且前阵子曾上D&E YouTube节目的(G)I-DLE雨琦，28日则有东方神起瑜卤允浩与SHINee珉豪，相当热闹。



▼圭贤与始源，有E.L.F.拍到两人在东海唱自己写给大队的歌〈别如雨般离开〉（One More Chance）时，始源一度搂著圭贤



▼道英



▼后台合影，左至右为道英、圭贤、东海、始源、银赫



▼雨琦和雨琦妈妈



After #Yuqi dances and gestured a big heart, Super Junior's Donghae and Eunhyuk also said hello to Yuqi's mom who's with her in the concert



https://t.co/rgZ6ah3VrK https://t.co/fjZPHrN0uV pic.twitter.com/WEpbaiQ1O3 — GZB_우기우끼끼_2YEON (@RunBabyRunnnnnn) September 29, 2024

▼珉豪&允浩



▼允浩与D&E后台合影



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