就是那麼暖！神童擔任Super Junior-D&E演唱會嘉賓收到生日祝福！就算VCR也要「激情」演出

Super Junior-D&E（東海、銀赫）28、29日於首爾開唱，是他們從SM娛樂自立門戶「ODE娛樂」後首次展開世界巡演，兩日現身的嘉賓不少，最有效果且最溫馨的橋段就在一同表演的大隊隊友神童身上！

入場就有E.L.F.兼&（ANNIE，D&E粉絲名）眼尖神童入場，並祝福他當日9月28日生日快樂，甚至群起唱起生日快樂歌來，相當溫馨。原來，神童不只是入場欣賞，更上台和D&E合唱2020年和一起創作且合唱的〈我的名字〉（What Is Your Name?），氣氛嗨翻天。



▼神童自己也分享演出畫面讚許「很完美」



據到場的E.L.F.（IG@violet_alive）說明，神童上台後想錄下大家替他唱生日快樂歌的場面，便請大家唱，結果D&E老早準備好驚喜，把蛋糕推出來一起替神童盛大慶祝一番，神童又驚又喜！



▼神童親自錄下全場祝福畫面



這畫面不禁讓人想起去年去年6月25日Super Junior-D&E首爾場Fancon‎，D&E cue台下的厲旭並祝福21日剛過生日的他，還讓樂隊老師彈奏、和E.L.F.一同唱生日快樂歌；今年2月3日圭賢生日‎，圭賢出席另個小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）的演唱會力挺隊友，L.S.S.準備蛋糕也讓全場唱生日快樂歌獻給他。雖說SJ經常自嘲是「櫥窗隊友」，但確實展現滿滿團魂，就算「分家」（成員均與SM續團約外，部分成員另外成立或簽約新經紀公司）也不改變。



回到此次D&E演唱會，神童隔日29日便沒出現了，不過一樣「袒胸激情演出」，用VCR取代，多了的飄逸髮型更為搞笑。台下觀賞的始源特別錄下這段tag神童喊：「You’re the bsst! 」神童收到後轉發。



順帶一提，29日除了始源之外，還有圭賢與「前隊友」強仁、NCT道英，以及是E.L.F.且前陣子曾上D&E YouTube節目的(G)I-DLE雨琦，28日則有東方神起瑜鹵允浩與SHINee珉豪，相當熱鬧。



▼圭賢與始源，有E.L.F.拍到兩人在東海唱自己寫給大隊的歌〈別如雨般離開〉（One More Chance）時，始源一度摟著圭賢



▼道英



▼後台合影，左至右為道英、圭賢、東海、始源、銀赫



▼雨琦和雨琦媽媽



After #Yuqi dances and gestured a big heart, Super Junior's Donghae and Eunhyuk also said hello to Yuqi's mom who's with her in the concert



https://t.co/rgZ6ah3VrK https://t.co/fjZPHrN0uV pic.twitter.com/WEpbaiQ1O3 — GZB_우기우끼끼_2YEON (@RunBabyRunnnnnn) September 29, 2024

▼珉豪&允赫



▼允浩與D&E後台合影



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