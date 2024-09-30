成功变身无血无泪的恶女！《来自地狱的法官》朴信惠180完美变身大获好评

由演员朴信惠主演目前正热播中的电视剧《来自地狱的法官》，除了剧情由恶魔来惩罚犯下恶行的坏蛋，大快人心外，朴信惠颠覆以往形象，角色表现出全新风格，从浪漫喜剧女王转变为无血无泪的恶魔法官，获得观众们一致好评。

《来自地狱的法官》是一部科幻动作的作品，地狱使者因判决有误而必须附身在人类法官的身上，处决人间罪有应得的人，完成一定数量的正确审判后，才能再度返回地狱。恶魔法官的设定让朴信惠以其人之道还治其人之身，折磨这些加害者，让他们得到应有的报应，大快人心的剧情与叙事让收视率狂飙，当然朴信惠的演出也相当受到观众们的喜爱。



朴信惠从童星时期就时常演出温柔气质的角色，并且对於哭戏也相当在行，虽然也曾表现强悍女性的一面，不过从未如同本次的设定一样，尽情地耍狠，杀气腾腾的样子搭配上真实的动作打斗场面，成为冷酷形象的恶魔法官，让她拓展更新的戏路。前四集的案例中包含了约会暴力，以及为保险金不惜杀人的桥段，虽然进行了痛快复仇，当然也不免有些观众们认为剧情过於激烈与煽情。



不过朴信惠的变身成功是无庸置疑的，她在电视剧中除了对加害者耍狠以外，更有与同样来自地狱的伙伴有著搞笑互动，有时在法庭上还显得相当不耐烦的样子，颠覆法官形象。朴信惠在片中也时常出现名牌时尚的穿搭法，搭配大卷波浪长发，就连造型也成功引发话题讨论。后续法官朴信惠与刑警金宰永的合作，或两人还有其他更深刻的交集，也令观众们相当期待后续剧情发展。



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