金钟旼帮妻子追星请东方神起唱祝歌！还是唱了那句：想成为你房间的床

金钟旼20日与未婚妻步入礼堂，跨足歌谣界和综艺界的他宛如拥有黄金人脉，排场非常大，主持人有刘在锡、文世润和曹世镐，祝歌有Lyn、李笛与东方神起（瑜卤允浩、最强昌珉）！
*先前报导回顾：
〈高耀太金钟旼结婚♥ 集结H.OT.、水晶男孩、神话等一代团成员！还有刘在锡&退货远征队、《两天一夜》罗PD&历代成员〉
看到东方神起，还记得金钟旼婚前几个月见过允浩吗？《我家的熊孩子》EP.436，他亲自约了允浩和《两天一夜》曾经的伙伴「东九」尹施允，当面给他们请柬（喜帖）。金钟旼此行其实还有其他目的……和未婚妻初恋聊聊！？
金钟旼突然说知道了未婚妻的初恋是谁，那人……正是允浩！允浩听了相当尴尬，金钟旼解释未婚妻追星过东方神起，允浩才豁然开朗：「我刚想到了其他地方，想说是我交往过的人吗？」相当搞笑。确定金钟旼未婚妻是仙后后，允浩还要金钟旼好好对待阿嫂（嫂子）呢！
金钟旼提出请求让允浩和未婚妻通电话，未婚妻听到对方是允浩后明显声线变高音，兴奋藏不住。看著未婚妻和允浩「甜蜜」对话「长得很帅」、「长大想和允浩交往」，金钟旼忍不住吃醋，醋劲越来越大：「她从来没说我帅啊！」「梦想成真了啊？我实现了她的梦想？」未婚妻甚至说期待在婚礼见到允浩！
金钟旼不死心，问未婚妻自己和允浩同时告白怎么办，幸好未婚妻还是选择他，不过金钟旼仍一度收回允浩的喜帖：「你可以不用来了！」允浩只能大笑。醋劲大发的金钟旼脑袋也转很快，很快想到能好好利用允浩，让允浩录段影片当作未来夫妻吵架时的「免死金牌」。
允浩爽快地说要唱〈Hug〉，但他唱出歌词第一句就觉得不对：「即使是一天在你的房间……」因为后面是「想成为你房间的床」，换了〈相信〉又怪怪的，最后选唱〈Mirotic〉（咒
文），唱到一半又觉得不对，没完美了让金钟旼叹：「你不要来了！」
允浩最后还是去了！从宾客流出的现场画面可见，允浩还带上队友昌珉，一起献唱祝歌〈Hug〉！录影画面虽然不是从那句「想成为你房间的的床」开始，但还是唱了吧XDD？不过比起允浩单独对著镜头献唱，婚礼现场是面对面唱给金钟旼与新娘两人的，把歌词套入新人似乎就不那么尴尬了。拍摄者很开心见到儿时偶像，新娘绝对也是同样心情！
▼快来看浪漫的祝歌现场吧！
昨日は日本から帰国してキムジョンミンさんの結婚式に出席した東方神起。お祝いにHugを贈る— (@Min_88cm) April 21, 2025
250420https://t.co/ypWe1khGPk#김종민 #동방신기 #유노윤호 #최강창민 pic.twitter.com/wd3cb9crhn
▼当然还有金钟旼搞笑的发请柬的故事（香港观众可至Viu收看完整节目）
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