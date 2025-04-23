金钟旼帮妻子追星请东方神起唱祝歌！还是唱了那句：想成为你房间的床

金钟旼20日与未婚妻步入礼堂，跨足歌谣界和综艺界的他宛如拥有黄金人脉，排场非常大，主持人有刘在锡、文世润和曹世镐，祝歌有Lyn、李笛与东方神起（瑜卤允浩、最强昌珉）！

*先前报导回顾：

‎〈高耀太金钟旼结婚♥ 集结H.OT.、水晶男孩、神话等一代团成员！还有刘在锡&退货远征队、《两天一夜》罗PD&历代成员〉



看到东方神起，还记得金钟旼婚前几个月见过允浩吗？《我家的熊孩子》EP.436，他亲自约了允浩和《两天一夜》曾经的伙伴「东九」尹施允，当面给他们请柬（喜帖）。金钟旼此行其实还有其他目的……和未婚妻初恋聊聊！？

金钟旼突然说知道了未婚妻的初恋是谁，那人……正是允浩！允浩听了相当尴尬，金钟旼解释未婚妻追星过东方神起，允浩才豁然开朗：「我刚想到了其他地方，想说是我交往过的人吗？」相当搞笑。确定金钟旼未婚妻是仙后后，允浩还要金钟旼好好对待阿嫂（嫂子）呢！



金钟旼提出请求让允浩和未婚妻通电话，未婚妻听到对方是允浩后明显声线变高音，兴奋藏不住。看著未婚妻和允浩「甜蜜」对话「长得很帅」、「长大想和允浩交往」，金钟旼忍不住吃醋，醋劲越来越大：「她从来没说我帅啊！」「梦想成真了啊？我实现了她的梦想？」未婚妻甚至说期待在婚礼见到允浩！



金钟旼不死心，问未婚妻自己和允浩同时告白怎么办，幸好未婚妻还是选择他，不过金钟旼仍一度收回允浩的喜帖：「你可以不用来了！」允浩只能大笑。醋劲大发的金钟旼脑袋也转很快，很快想到能好好利用允浩，让允浩录段影片当作未来夫妻吵架时的「免死金牌」。



允浩爽快地说要唱〈Hug〉，但他唱出歌词第一句就觉得不对：「即使是一天在你的房间……」因为后面是「想成为你房间的床」，换了〈相信〉又怪怪的，最后选唱〈Mirotic〉（咒

文），唱到一半又觉得不对，没完美了让金钟旼叹：「你不要来了！」



允浩最后还是去了！从宾客流出的现场画面可见，允浩还带上队友昌珉，一起献唱祝歌〈Hug〉！录影画面虽然不是从那句「想成为你房间的的床」开始，但还是唱了吧XDD？不过比起允浩单独对著镜头献唱，婚礼现场是面对面唱给金钟旼与新娘两人的，把歌词套入新人似乎就不那么尴尬了。拍摄者很开心见到儿时偶像，新娘绝对也是同样心情！

▼快来看浪漫的祝歌现场吧！



▼当然还有金钟旼搞笑的发请柬的故事（香港观众可至Viu收看完整节目）



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