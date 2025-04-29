25岁流星的最后乐章！金赛纶遗作《吉他人》5月底献映，MV催泪公开，最后微笑永存影迷心

已故演员金赛纶生前最后演出的电影《吉他人》方面公开了主题曲《没有痛苦的世界》的MV，镜头记录下这位25岁女星闪耀的笑容与令人心碎的落泪演技，成为献给影迷的最后礼物。

该曲由身兼导演、制片、投资方与演唱者的李善贞亲自创作，她哽咽透露：「赛纶在拍摄现场展现很多明朗的能量，充满热情，原本希望她能华丽回归。就像OST的歌名一样，希望她现在能在没有痛苦的世界里幸福。」同时宣布OST的所有音源收益将全额捐赠给「韩国生命尊重希望中心」，该决策被解读为对金赛纶年初骤逝的深切致意。

这部描绘天才吉他手加入地下乐队「火山」之后成长的故事，金赛纶饰演女主角「柳珍」，公开的MV片段可见她绽放出的招牌笑容，冲突戏码中展现爆发式情感张力。特别是一场眼角滑落泪珠的特写镜头，被影迷形容为「穿透萤幕的演技」。

童星出身的金赛纶於2月离世时年仅25岁，自9岁凭电影《等待回家的日子》出道后，以《大叔》中与元斌的救赎文学跻身千万票房演员，接连在《道熙呀》、《雪地里的拥抱》等作品展现超越年龄的演技深度，更奠定其「忠武路接班人」地位。

《没有痛苦的世界》现已於各大音乐平台上线，弦乐交织出温柔却虐心的旋律，搭配MV中金赛纶仰头弹奏吉他的画面，被网友泪推「每个音符都是思念」。这部凝聚天才演员最后光芒的《吉他人》，将於5月底正式登上大银幕，届时观众将得以见证金赛纶从童星蜕变为艺术家的完整轨迹。

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