《玩什么好呢？》刘在锡遭遇主持史上最大失误！对著情侣提问：「他是你儿子吗？」

「国民主持」刘在锡因为创下历代级的失言而致歉，并被HAHA当场教训。

在上周（26日）播出的MBC综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢？）中，展现了刘在锡、HAHA、李美珠、林宇一进行网上尽孝（代替孝亲）的模样。

他们决定帮忙一间经营了20年的文具店。当美珠和老板一起去赏樱时，刘在锡、HAHA、林宇一则接受了老板的请托，为了销售机器人模型、科学盒、滑翔机等商品，亲自出马推销。



在销售过程中，三人向一对情侣搭话。刘在锡问道：「可以借用一下时间吗？」女子则回答：「正要去补习班，没关系。」



接著刘在锡对女子问道：「（旁边这位）是您儿子吗？」女子听后大为慌张，回答说：「是男朋友啦。」



目睹此情景的HAHA直接将刘在锡推倒在地，并说：「你疯了吗？」刘在锡则辩解：「我也觉得奇怪，感觉像是补习班装扮。」



然而情况难以收拾，刘在锡只好频频致歉，说道：「真的很抱歉，因为两位看起来太登对了，明明一看就知道是情侣。」甚至开始语无伦次起来。



之后，刘在锡还主动帮两人拍照，努力弥补自己的失言。



▼把情侣误认母子！在锡超失礼：是你儿子吗？（片源：friDay影音）



▼《玩甚么好呢？》感人片段回顾，第270集：制作组失物测试！香港人路不拾遗令主持全员眼湿湿。逢星期六深夜於Viu上线。



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