Super Junior D&E Fancon替厲旭慶生！厲旭也坐不住了嗨起來，發文告白「東海哥銀赫哥親親」

前兩日（24、25）是Super Junior D&E（東海、銀赫）Fancon「Delight Party」首爾場，昨晚因為厲旭到場支持，D&E便唱起生日快樂歌讓全場E.L.F.一起送上祝福。

從推特網友錄下的現場影片可見，D&E一開始只是點名來場應援的親友包括大隊隊友厲旭與軍中同袍Postmen申智厚，隨後提到厲旭6月21日剛過完生日，當場和E.L.F.們唱起生日快樂歌替厲旭慶生。

搞笑的是，厲旭站起來接受全場祝福，對著鏡頭比了各種pose表示感謝，銀赫還叫他「安靜點待著」，結果下一首生日快樂歌是歡快樂曲，厲旭怎麼可能坐得住？直接扭腰擺臀跳起舞了，E.L.F.都覺得超級可愛呀＞＜！也再次被Super Junior的情誼大受感動。

另外還有一個畫面是東海走進觀眾席刻意唱到厲旭身邊，從背後擁了他呢！



Fancon結束過後，厲旭發文感謝了兩位哥哥：「（手比愛心+手指愛心=SJ藍心）東海哥～銀赫哥，親親！」讓人忍不住驚呼又被厲旭可愛到了啊！



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