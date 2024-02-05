超有愛！Super Junior-L.S.S.演唱會先是替壽星圭賢慶生，第二天換D&E飛奔一起安可

Super Junior全新小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）展開亞洲巡迴演出，在首爾的兩天都有隊友們的支持，3日是圭賢到場力挺，4日換D&E（東海、銀赫），沒能到場的厲旭送咖啡車。

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先短暫回顧3日圭賢登場感人情景，圭賢是3日生日，而4日有個人專輯《RESTART》的簽售會，他便決定參與3日的L.S.S.演唱會，把自己的慶生派對挪到2日。大壽星竟然為了支持而到場，L.S.S.當然給了他高級待遇，讓全場E.L.F.替他唱生日快樂歌，還邀他上台準備蛋糕給他、讓全場再為他慶生一次。



4日換D&E到場力挺，L.S.S.同樣邀他們上台，但D&E一度想搶場子，話講太多被趕下台，東海還自己cue D&E的歌〈'Bout you〉唱，兩個人一副就不想走，神童直接把東海打(?)下台，銀赫還留戀不已，低頭指著流程表說：「最後一首〈Miracle〉好像可以上來。」利特馬上阻止：「不行不行，你們要付錢！」其他人也趕快喊保全來XD。



結果安可唱〈Miracle〉，D&E還真的上台了！還是飛奔上台！（是有多怕唱不到XD）結局很溫馨，L.S.S.沒有把他們趕下台也沒有收錢，倒是給了他們麥克風一同合唱、同樂，弄得E.L.F.都相當感動，感動哥哥們的團魂始終如一。



▼東海與Super Junior限時動態都分享了相關場面

「從頭到腳（歌詞）都要唱完再走」



「今天演唱會很開心／抓住我（歌詞）」



而為忙於音樂劇沒辦法到場的厲旭，卻也抽空送上應援咖啡車，咖啡車上逗趣的寫「前輩厲旭為五代偶像Super Junior-L.S.S.加油！」厲旭自己分享限動倒是寫「Fighting！我們哥哥們最棒」。



演唱會過後利特也分享一個趣事，他說工作人員會後聚餐，希澈出現了還想請客，不過他覺得這是公司該出的錢就沒讓希澈出了。



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